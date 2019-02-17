Türkiye, Davis Kupası'nda Danimarka ile eşleşti



ANKARA (AA) - Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı, Davis Kupası'nda Danimarka ile eşleşti. Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu sene uygulamaya konulan kural gereği kupada yeniden Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Küme'de yer alan Erkek Milli Takımı'nın rakibi kura çekimi neticesinde Danimarka oldu. Kaptanlığını Haluk Akkoyun'un yaptığı ay-yıldızlı ekip, buna göre 13-14 Eylül tarihlerinde Danimarka ile deplasmanda karşılaşacak. İkinci buluşmalarına çıkmaya hazırlanan ekiplerin kadrosu, serinin adresi, kort zemini ise daha sonra açıklanacak. Danimarka, 2000 yılında TED Spor Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı seride Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.

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