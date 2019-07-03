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Türkiye-Çin işbirliğiiçin potansiyel büyük

G-20 Zirvesi için bulunduğu Japonya’dan çalışma ziyareti için Çin’in başkenti Pekin’e geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:22
Türkiye-Çin işbirliğiiçin potansiyel büyük

 Hacı Yakışıklı  Pekin 

G-20 Zirvesi için bulunduğu Japonya’dan çalışma ziyareti için Çin’in başkenti Pekin’e geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti yapmasına rağmen Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından en üst düzey protokol uygulaması yapılarak resmi törenle karşılandı. Heyetlerini birbirine takdim eden iki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Daha sonra Erdoğan ve Şi, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

‘Tek çin’ politikası, Türkiye için stratejik önemdedir”

Erdoğan’ın, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile Büyük Halk Salonu’ndaki görüşmesi TSİ ile saat 12.55’te başladı. Görüşmenin başında bir konuşma yapan Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlik için Şi ve Çin halkına teşekkür etti. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi ile son yıllarda sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye-Çin ilişkilerini her alanda uzun soluklu bir anlayışla ve stratejik bir bakışla güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Binlerce yıllık ilişkilere sahip, İpekyolu ile birbirine bağlanan kadim medeniyetler üzerine kurulu Türkiye-Çin iş birliğinin güçlendirilmesi için potansiyelin büyük olduğuna inanıyorum. ‘Tek Çin’ politikası, Türkiye için stratejik önemdedir. Çin’i ziyaretim bu defa küresel barış ve istikrara yönelik sınamaların arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Türkiye-Çin ilişkilerinin güçlenmesi, bölgesel ve küresel istikrara da büyük ve farklı bir katkı sağlayacaktır.

Türkiye’den geniş heyetle çıkarma

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında geniş bir heyet Pekin’e geldi. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de eşlik etti.

Şi’den iş birliğini güçlendirme vurgusu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise, “Türkiye ve Çin yükselmekte olan piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler. Karşılıklı stratejik güveni artırmalı, stratejik iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmeliyiz” dedi. Çin Devlet Başkanı Şi, ayrıca gelecek süreçte Çin-Türkiye stratejik ilişkilerini Türk tarafıyla planlayıp yönlendirmeye hazır olduklarını belirterek ikili ilişkilerin yanı sıra diğer gelişmekte olan ülkelerin çıkarını korumanın önemine vurgu yaptı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:22
  1. G-20 Zirvesi
  2. Çin’in başkenti Pekin
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  6. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  7. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  8. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  9. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  10. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  11. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  12. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
  13. MİT Başkanı Hakan Fidan
  14. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
  15. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  16. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
  17. Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen
  18. Çin-Türkiye stratejik ilişkileri

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