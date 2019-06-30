0553 313 94 23

Türkiye, çim kort tenis turnuvası organizasyonlarında iddialı

- Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: "(Turkish Airlines Antalya Open) Türkiye, artık çim kort organizasyonlarının en güzelini yaptığını tüm dünyaya göstermiştir"- "Dünyada yılda 8 çim kort turnuvası yapılıyor. Bunun birini ülkemizde yapabilme şansını elde ettik. Bunu Almanya, Hollanda ve İngiltere'den sonra yapabilen dördüncü ülkeyiz"- "Türk sporcuların turnuvadaki performansı bizim için çok anlamlı, çok umut verici. Gelecekteki hedeflerimize ulaşmamız için çok doğru iz bıraktılar. Gelecekte de bizim sporcularımız bu turnuvaları alacaklar"

30 Haziran 2019 Pazar 11:19
Türkiye, çim kort tenis turnuvası organizasyonlarında iddialı


ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Turkish Airlines Antalya Open turnuvası ile Türkiye'nin çim kort organizasyonların en güzelini yaptığını tüm dünyaya gösterdiğini bildirdi.

Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'da teklerde İtalyan sporcu Lorenzo Sonego, çiftlerde Jonathan Erlich-Artem Sitak ikilisi şampiyonluğa ulaştı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki kortlarda gerçekleştirilen, toplam 445 bin 690 avro para ödüllü organizasyon 8 gün sürdü ve büyük ilgi gördü.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, organizasyona ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turkish Airlines Antalya Open'da mutlu sona ulaştıklarını belirtti.

Ülke tanıtımı ve Türk sporcuların gelişimi açısından önemli bir haftayı geride bıraktıklarını ifade eden Durmuş, "Türkiye, artık çim kort organizasyonlarının en güzelini yaptığını tüm dünyaya göstermiştir. Dünyada yılda 8 çim kort turnuvası yapılıyor. Bunun birini ülkemizde yapabilme şansını elde ettik. Bunu Almanya, Hollanda ve İngiltere'den sonra yapabilen dördüncü ülkeyiz. Sporcularımızın kendi ülkesi, seyircisi önünde çim kortlarda mücadele edebilme şansını yakalaması da önemli." diye konuştu.


- "Antalya, hep ilkleri başardı"


Durmuş, teklerde kariyerlerinde ilk ATP finaline yükselen Lorenzo Sonego ile Sırp Miomir Kecmanovic arasındaki final maçının oldukça çekişmeli geçtiğini dile getirdi.

İki genç sporcunun inanılmaz mücadele örneği sergilediğini aktaran Durmuş, "Üç sete kadar, sonuna kadar mücadele eden bir seri izledik. Onlar için de bizim için de ilk. Antalya, hep ilkleri başardı. Türkiye olarak hep ilkleri başardık. Gittikleri her yerde Türkiye'nin elçisi olacaklar. Hayatları boyunca Türkiye'yi unutmayacaklar, bu da bizim için anlamlı." değerlendirmesinde bulundu.

Durmuş, bir turnuvanın, sportif başarının yanında sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda ülkeye değer katmasını önemsediklerini vurguladı.


- Tenis turnuvalarının ekonomiye katkısı büyük


Turkish Airlines Antalya Open'a 32 ana tablo oyuncusu ve 32 eleme oyuncusunun geldiğini bildiren Durmuş, şunları kaydetti:

"Bir o kadar da bu tura girebilmek için antrenman yapan oyuncuyla baktığınızda yaklaşık 100 sporcu. Antrenör, velisi ve ekibiyle birlikte bin kişi. Sadece sporcu ailesi ve takımı olarak bu turnuvaya iştirak ettiler. Bunu yıl hesabına döktüğünüzde 70 bin kişiye kadar çıktığımızı görebiliyoruz. Antalya'nın dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu bu organizasyon vesilesiyle dünyaya bir kez daha göstermiş olduk. Ekonomik değer olarak 70 bin geceleme. Her bir turnuvada yaklaşık bin kişinin ülkemize gelip, Türk Hava Yolları'nı kullanıp, kendi araçlarımızı, yiyeceklerimizi ve ürünlerimizi tükettiklerini düşünürsek, turnuvalarla büyük bir entegre sistemi kurulmuş gibi."


- Türk tenisçiler umut veriyor


Durmuş, Antalya'daki organizasyona katılan Türk sporcuların tur şansı arayıp dünyanın en iyi tenisçilerini yenmeye çalıştığına dikkati çekti.

Turkish Airlines Antalya Open ilk turunda karşılaştığı Letonyalı Ernest Gulbis'i üç set sonunda geçen milli tenisçi Altuğ Çelikbilek'in ATP seviyesinde kariyerinin en büyük galibiyetine imza attığını anımsatan Durmuş, ilk ana tablo maçını oynayan Ergi Kırkın'ın da bir dönem dünya 39 numarasına kadar yükselen Alman sporcu Peter Gojowczyk'e 6-3, 6-7 ve 6-2’lik setlerle kaybettiğini hatırlattı.

Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, İstanbul Cup turnuvasındaki Türk sporcuların başarılarına da değindi.

"İstanbul Cup'ta tur geçemezken tur geçer hale geldik, sonra da kendi şampiyonlarımızı yarattık." ifadesini kullanan Durmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çağla Büyükakçay teklerde, İpek Soylu çiftlerde şampiyon olmuştu. Türk sporcuların Antalya Open'daki bu benzeri başarıları çok yakın. Türk sporcuların turnuvadaki performansı bizim için çok anlamlı, çok umut verici. Gelecekteki hedeflerimize ulaşmamız için çok doğru iz bıraktılar. Gelecekte de bizim sporcularımız bu turnuvaları alacaklar."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 11:19
  1. Antalya
  2. tenis
  3. Turkish Airlines Antalya Open
  4. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darıca’da asfalt seferberliği
    1. Darıca’da asfalt seferberliği
    2. Boğaziçi’nde çıkmaz sokak kalmayacak
    3. Rapor açıklandığından beri ‘çıt’..
    4. Çocuklar yarıştı anneler heyecanlandı
    5. Bocceciler Kahramankazan’da buluştu
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kültür ve..
    7. Hayvan sevgileriyle ‘insanlık ölmemiş’..
    8. Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr...
    9. Denizlili sporcudan Türkiye..
    10. İslâm’ın hükümlerini beğenmeyen dinden..
    11. Yusuf Yazıcı’nın keyfi yerinde
    12. Sınıra zırhlı araç ve komando takviyesi
    13. Başkan Şerifoğulları;"El ele vererek..
    14. Tesadüfen başladığı halterde..
    15. Yörüklerden Başkan Ataç’a ziyaret
    16. Peygamberimiz dua öğretiyor
    17. Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri..
    18. Tepebaşı Belediyesi 225 bin adet çiçek..
    19. Sahile kurulan oyun parkları hem..
    20. Allah’a karşı işlerini düzene koy ki...
    21. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    22. İstanbul Emniyeti "taciz iddiaları"nı..
    23. (Düzeltme) İstanbul merkezli 5 ilde..
    24. Bursaspor’da Koşukavak sesleri
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya ile..
    26. Kadınlara "Evimin Ustayım" projesi
    27. Bu transferle yer yerinden oynayacak!..
    28. İmam-ı Azam hazretlerinin talebesine..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Hava..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'nın..
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!