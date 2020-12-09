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Gündem Türkiye CHP'deki tecavüzleri konuşurken HDP'de yasak aşk krizi patlak verdi!
Gündem

Türkiye CHP'deki tecavüzleri konuşurken HDP'de yasak aşk krizi patlak verdi!

Türkiye'yi sarsan CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarının ardından CHP'nin ortağı HDP'de de yasak aşk rezaleti patlak verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 18:10:00 -
Türkiye CHP'deki tecavüzleri konuşurken HDP'de yasak aşk krizi patlak verdi!

Türkiye CHP'deki tecavüz skandallarını konuşurken, CHP'nin siyasi ittifakı olan, terör örgütü PKK'nın Meclis'teki uzantısı HDP'de de çarpık ilişkiler olduğu ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; partinin Erbil temsilcisi Müzeyyen Güneş ile sözde eski DBP Kürdistan Federe Bölgesi temsilcisi Abit İke'nin birlikteliği ifşa oldu. Kandil, Müzeyyen Güneş'i suçlarken İke de apar topar görevden alındı.

HDP'nin emir aldığı Kandil'e çağrılan İke'nin savunması istendi.

HDP'li milletvekili de bir kadına tecavüz etmişti

HDP'de daha önce de Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in seçim çalışmaları esnasında partisinden bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Üstü örtülmek istenen tecavüzün medyada gündeme gelmesi ile Çelik istifa etmişti.

HDP'nin ortağı CHP de tecavüz skandallarıyla sarsılıyor

Türkiye günlerce HDP'deki tecavüz skandalını konuştuktan sonra, CHP'de de tecavüz rezaletleri ortaya çıkmıştı. Parti tecavüz rezaletlerinin üstünü örtmeye çalışırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tek bir cümle bile açıklama yapmayarak büyük tepki çekmişti. Millet İttifakı'nda yaşanan taciz ve tecavüz rezaletlerinin ardı arkası kesilmezken, gelecek açıklamalar ise merakla bekleniyor...

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