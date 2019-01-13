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Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası

- Çorum'da düzenlenen şampiyonanın son gününde 57 kiloda Ahmet Duman, 70 kiloda Mustafa Kaya, 97 kiloda Fatih Yaşarlı, 125 kiloda da Taha Akgül birinci oldu- Takım sıralamasında birinciliği Ankara ASKİ elde etti

13 Ocak 2019 Pazar 15:02
Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası


ÇORUM (AA) - Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası Çorum'da sona erdi.

Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın son gününde 57, 70, 97 ve 125 kilolarda madalyalar sahiplerini buldu. 57 kiloda Ahmet Duman, 70 kiloda Mustafa Kaya, 97 kiloda Fatih Yaşarlı, 125 kiloda da Taha Akgül birinciliği elde etti.

Dört gün boyunca yaklaşık 450 sporcunun mindere çıktığı şampiyonanın son gününde özellikle 125 kilo finali büyük heyecana sahne oldu. Güreşseverlerin büyük ilgi gösterdiği müsabakada Fatih Çakıroğlu'nu yenen olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, altın madalyayı boynuna taktı.

Şampiyonanın son gün müsabakalarında dereceye giren güreşçiler şunlar:

57 kilo: 1. Ahmet Duman, 2. Ahmet Peker, 3. Barış Kaya ve Ali Karaboğa

70 kilo: 1. Mustafa Kaya, 2. Serhat Arslan, 3. Mehmet Karaca ve Enes Uslu

97 kilo: 1. Fatih Yaşarlı, 2. Baki Şahin, 3. Ali Böceoğlu ve Feyzullah Aktürk

125 kilo: 1. Taha Akgül, 2. Fatih Çakıroğlu, 3. Hüseyin Civelek ve Abdullah Omaç

Takım sıralamasında ise Ankara ASKİ 185 puanla birinciliği, Ankara İlbank 159 puanla ikinciliği, İstanbul Büyükşehir Belediyespor da 146 puanla üçüncülüğü elde etti.

Kilolarında dereceye giren sporculara ödüllerini Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile federasyon yetkilileri verdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 15:02
  1. Çorum
  2. Güreş
  3. Taha Akgül
  4. Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası

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