0553 313 94 23

Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası

Şampiyonanın üçüncü günündeki final müsabakalarında 61 kiloda Recep Topal, 79 kiloda Muhammed Kotanoğlu, 86 kiloda Osman Göçen birinci oldu

12 Ocak 2019 Cumartesi 21:50
Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası

ÇORUM (AA) - Çorum'da devam eden Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda 61 kiloda Recep Topal, 79 kiloda Muhammed Kotanoğlu, 86 kiloda Osman Göçen birinciliği elde etti.

Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu'ndaki organizasyonun 3 gün akşam seansında 61, 79 ve 86 kilolarda final müsabakaları gerçekleştirildi.

Kilolarında dereceye giren sporcular şunlar:

61 kilo: 1. Recep Topal, 2. Sedat Özdemir, 3. Cabbar Duyum ve Münir Recep Aktaş

79 kilo: 1. Muhammed Kotanoğlu, 2. Ender Coşkun, 3. Musa Gürbüz ve Abdülkadir Özmen

86 kilo: 1. Osman Göçen, 2. Fatih Erdin, 3. Selim Yaşar ve Arif Özen

Şampiyonada 57 kiloda Ahmet Duman ve Ahmet Peker, 70 kiloda Mustafa Kaya ve Serhat Arslan, 97 kiloda Fatih Yaşarlı ve Baki Şahin, 125 kiloda Taha Akgün ve Fatih Çakıroğlu finale yükseldi.

Şampiyona yarın 57, 70, 97 ve 125 kiloda yapılacak final maçlarıyla sona erecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 21:50
  1. Çorum
  2. Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası
  3. Türkiye Güreş Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray, Leipzig ile berabere kaldı
    1. Galatasaray, Leipzig ile berabere kaldı
    2. Bir grup Filistinli sanatçıdan dikkat..
    3. Büyük hayaller kuran Batılıların..
    4. İsrail askerlerinden Filistinlilere..
    5. Muharrem İnce espri yaptı! 'Bu aralar..
    6. Yemen'de petrol tanklarında yangın
    7. Erzurumspor'dan transfer iddialarına..
    8. "Biz kimseden icazet almıyoruz"
    9. 'Sarı Yelek' protestoları İngiltere'ye..
    10. "Gönül belediyeciliğine başlıyoruz"
    11. Türkiye Büyükler Serbest Güreş..
    12. Musul'daki üslere ABD askerlerinin..
    13. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı..
    14. Fransa'da sarı yelekliler 9'uncu..
    15. Bakırköy'de ağaca takılan şahin..
    16. Ege Denizi'nde tatbikat
    17. Elazığspor’da olağanüstü genel kurul..
    18. Basketbol: Toplu sonuç
    19. Yanan gecekondudan geriye duvar..
    20. YSK uyardı: Beyan ettiği yerde..
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi