ÇORUM (AA) - Çorum'da devam eden Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda 61 kiloda Recep Topal, 79 kiloda Muhammed Kotanoğlu, 86 kiloda Osman Göçen birinciliği elde etti.

Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu'ndaki organizasyonun 3 gün akşam seansında 61, 79 ve 86 kilolarda final müsabakaları gerçekleştirildi.

Kilolarında dereceye giren sporcular şunlar:

61 kilo: 1. Recep Topal, 2. Sedat Özdemir, 3. Cabbar Duyum ve Münir Recep Aktaş

79 kilo: 1. Muhammed Kotanoğlu, 2. Ender Coşkun, 3. Musa Gürbüz ve Abdülkadir Özmen



86 kilo: 1. Osman Göçen, 2. Fatih Erdin, 3. Selim Yaşar ve Arif Özen

Şampiyonada 57 kiloda Ahmet Duman ve Ahmet Peker, 70 kiloda Mustafa Kaya ve Serhat Arslan, 97 kiloda Fatih Yaşarlı ve Baki Şahin, 125 kiloda Taha Akgün ve Fatih Çakıroğlu finale yükseldi.

Şampiyona yarın 57, 70, 97 ve 125 kiloda yapılacak final maçlarıyla sona erecek.