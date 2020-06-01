Türkiye büyüdü büyükler küçüldü

Akit Ekonomi

Dev ekonomileri sarsan, Asya ve Avrupa ülkelerini art arda kurtarma paketleri açıklamaya iten yeni tip Corona virüsüne (Covid-19) rağmen ilk çeyrekte yüzde 4.5 büyümeyi başaran Türkiye’ye övgü yağıyor. Bu başarı yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından da takdir ediliyor.

Üretimi ile ihracatını arttırmaya devam eden Türkiye, büyüme yarışında Avrupa Birliği’ni (AB) ve dünyanın en büyük 20 ekonomisini (G-20) geride bıraktı. Nitekim Covid-19’un vurduğu ülkelerden Fransa ilk 3 ayda yüzde 5.4, İtalya yüzde 4.8, İspanya yüzde 4.1, Belçika yüzde 2.8, Almanya yüzde 2.3, İngiltere yüzde 1.6, Hollanda yüzde 0.7 küçüldü. Bu dönemde Euro Bölgesi yüzde 3.2, AB ise yüzde 2.6 daraldı.

Pandemiyle mücadeleye odaklanan Çin yüzde 6.8, Japonya yüzde 2.2, Kanada yüzde 1.4 küçüldü. Trilyonlarca dolarlık paketler ilan eden ABD yüzde 0.3, Güney Kore ise yüzde 1.3 büyüdü. Üretimi eksene alıp kalkınan ülkelerde (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD) ortalama yüzde 0.8 daralma görüldü. Türkiye, Covid-19’dan mart ayının ikinci yarısından itibaren etkilenmeye başlamıştı. İlk vakanın ortaya çıkmasının akabinde hükümet tarafından önemli tedbirler alınmıştı.

İşte Türkiye farkı

Avrupa ülkerinde ilk çeyrek büyüme verileri (yüzde)

TÜRKİYE 4.5

Romanya 2.7

Litvanya 2.5

Bulgaristan 2.4

Macaristan 2.0

Dünyada ilk çeyrekte büyümeler (yüzde)

TÜRKİYE 4.5

Endonezya 3.0

Rusya 1.6

Tayvan 1.5

Güney Kore 1.3