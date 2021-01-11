Üniversite bölüm yerleştirmesi, aylık burs, üniversite harcı, sağlık sigortası, yurt, ücretsiz mesleki ve akademi programlar ve gidiş-dönüş uçak bileti imkanları sunan Türkiye Bursları, dünyanın en kapsamlı burs programı olarak bilinmektedir. 2021 yılının Türkiye bursları başvuruları alınmaya başladı. Peki, Türkiye bursu başvuru nerede, nasıl yapılır?

Özel şirketler veya bazı kamu kuruluşları her yıl belirli sayıda burs imkanı sunmaktadır. Dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere ülkenin en seçkin üniversitelerinde burs imkanı sunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın burs başvurularının nereden, nasıl yapıldığı birçok kişi tarafından araştırılıyor.

Türkiye bursları başvurusu başladı mı?

Türkiye bursları başvurularının alımları 10 Ocak-20 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye bursları başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Burs başvurusu yapmadan önce üyelik oluşturmanız gerekir. Ücretsiz bir şekilde üyelik oluşturabilirsiniz. Bir defa üyelik oluşturmanız yeterli olacaktır.

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