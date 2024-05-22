Türkiye, bunu yapmaya çalışırken, İran burada da oyun bozucu rolde! Tel tel dökülüyorlar

Posta gazetesi yazarı Hakan Çelik, İran Cumhurbaşkanı'nın trajik ölümünü ele aldı. İran'ın dış politika ihtiraslarının ülkeyi nasıl bir kırılma noktasına getirdiğini gözler önüne seren Çelik, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Koskoca ülkenin resmen çöktüğüne tanık oluyoruz. Komşumuz İran’ın durumu yürekler acısı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın ölümüne yol açan korkunç kaza ülkenin içinde bulunduğu vahim durumun bir özeti niteliğinde. Uygarlık tarihinde önemli izleri bulunan, edebiyat, sanat, müzik ve diğer birçok alanda derin etkileri olan koskoca İran’ın düştüğü şu hale bakar mısınız? (...)

Zaten 10 yıl süren Irak ile savaş büyük bir yıkıma neden olmuştu. Günümüzde de nüfuz alanlarını genişletmek için Lübnan, Yemen, Suriye, Irak, Afganistan hatta Tacikistan’a kadar geniş bir coğrafyada istikrarsızlık yaratan unsurları destekliyor. Türkiye ile belli alanlarda olumlu ve yapıcı bir ilişki yürütse de örneğin PKK ve uzantıları konusunda ikircikli bir tutum içindeler. PKK’nın sınır ötesindeki faaliyetlerine göz yumdukları MİT raporlarına yansımış durumda. İran’ın ihtiraslı ve yayılmacı dış politika hedefleri Türkiye’yi Irak ve Suriye’de oldukça zor durumda bırakıyor. Tahran rejiminin Türkiye bakımından sıkıntı oluşturduğu bir başka cephe Kafkaslar.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun diplomatik girişimleriyle Ermenistan ve Azerbaycan arasında kalıcı bir barış ve işbirliği ortamı sağlamaya çalışırken İran burada da oyun bozucu rolde. (...)"