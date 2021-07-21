Türkiye bu Almanya’nın yanından bile geçemez! ‘Yaralı değilseniz başınızın çaresine bakın’

Almanya'da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletleri, aşırı yağışla sarsıldı. 3 eyalette yağışların neden olduğu sel felaketinde onlarca kişi hayatını kaybetti. Açıklanan son resmi sayılara göre ülkede sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 171’e yükseldi.

Bölgelerde yaşayan vatandaşlar, Alman hükümetinin sel felaketi karşısında ne kadar aciz kaldığını gözler önüne serdi.

“Yaralı değilsen başının çaresine bak”

DW’nin haberine göre bir Alman vatandaşı, “Her şeyi kendimiz yaptık. Ne yazık ki devletten bir yardım gelmedi” dedi.

Bir diğer Alman ise, “Çatıda 24 saat bekledik. Sonra itfaiyeciler geldi, 'Yaralı değilseniz başınızın çaresine bakmalısınız' dediler” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye örnek gösteriyorlar!..

Türkiye’deki memleket düşmanı Batı seviciler ise, her fırsatta Almanya’yı örnek gösterip kendi ülkesini ezmeye yer arıyor!.. Türkiye’deki kur dalgalanmasını eleştirmek için, Almanya’nın ekonomisini örnek gösteren potansiyel hainlerin, son felakette ülkenin aciz kalması hakkında yorum yapmaması da ayrıca dikkat çekti!.. Almanya'yı Türkiye'ye örnek gösterenleri eleştiren vatandaşlar, ironik bir şekilde, "Türkiye bu Almanya'nın yanından bile geçemez" yorumlarında bulundu.