Türkiye bomba bir adım attı: Mercimek ihracatında ilk kez, tam 6 ayında tam milyonlarca dolar para geldi! Devam edecek

Türkiye'de Yılın ilk 6 ayında 210 milyon dolarlık mercimek ihracatı gerçekleştirildi. TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Tiryakioğlu: "Güçlü rakiplerimiz karşısında bizim avantajımız, dünyanın en lezzetli ve kaliteli mercimeğini yetiştirebilmemiz, her türlü teşvike anında yanıt verebilen ve üretimi artırmaya yönelik her adıma hızla karşılık veren üreticilerimiz" dedi.

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 6 ayı sonunda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracatı 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörün ihracat miktarı bu dönemde yüzde 4 gerilerken, kilogram başına ihracat fiyatlarındaki artışın etkisiyle ihracat gelirleri yüzde 2 arttı. Sektörün toplam ihracatı içindeki payı yüzde 3,8 olarak gerçekleşen mercimeğin 6 aylık ihracatı ise 210 milyon dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, mercimeğin ihracat birim fiyatlarının bu yıl yüzde 20'nin üzerinde düşüşle, kilogram başına 1 doların altına gerilediğini belirterek, "BM Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre, mercimek ekiliş alanı olarak dünyada ilk sıralarda yer alan Türkiye'nin, 2022 yılı rakamlarına göre 3,5 milyar dolar civarındaki küresel ticaret hacmi içindeki payı yüzde 15'in üzerinde seyrediyor. Bunda mercimeği bol tüketen, sofralarında mutlaka yer veren bir ülke olmamızın payı büyük." ifadesini kullandı.

TÜİK'in geçen yıl verilerine göre, Türkiye'de kişi başına mercimek tüketiminin 5 kilogram seviyesinde olduğunu aktaran Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Bu da yarım milyona yakın ton mercimeğin iç tüketimde kullanılması demek. Geçen yıl mercimek üretim alanlarının artması ve 1,7 milyon dönüme ulaşması geride bıraktığımız süreçte yaşadığımız deprem ve sel felaketlerine rağmen pek çok bölgemizde üretim artışı yaşamamızı sağlayan bir unsur oldu. Mercimeğimiz bu yıl da bereketiyle sofralara lezzet katacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçtiğimiz sezona ait kırmızı mercimeğin ihraç edilememesi ve depolarda muhafaza edilmesi stoklarda bir fazlalık oluşturdu. Rekolte tahminleri için, saha çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Hem depolarda bekleyen ürünlerin fazlalığı hem de yeni sezon verimliliğiyle, yeni yılda yurt içindeki talepten fazlasını karşılayabileceğimizi gözlemliyoruz. İhracat kısıtlamasının kaldırılmasının, söz konusu ürünlerde iç ve dış piyasa fiyat dengesinin sürdürülebilmesine de katkı vereceğine inanıyoruz."

"Avantajımız, dünyanın en lezzetli ve kaliteli mercimeğini yetiştirebilmemiz"

Tiryakioğlu, ihracatta ve iç tüketimde ekonomik önemi artan mercimeğin üretiminde devlet desteğinin önem taşıdığını belirterek, "Kanada gibi küresel mercimek üretiminde ve ihracatında büyük bir payı elinde bulunduran ve bu payı koruyabilmek için de hedef pazarlarda ekonomik ortaklık ve serbest ticaret anlaşmaları yapan güçlü bir rakibimiz var. Fakat güçlü rakiplerimiz karşısında bizim avantajımız, dünyanın en lezzetli ve kaliteli mercimeğini yetiştirebilmemiz, her türlü teşvike anında yanıt verebilen ve üretimi artırmaya yönelik her adıma hızla karşılık veren üreticilerimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirmesi Projesi'nin kamu öncülüğünde sürdürülen çalışmaların başarılı bir örneği olduğunu vurgulayan Tiryakioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın TAKEP projesi kapsamında yüzde 75'lik katkısıyla sağlanan tohum desteği pek çok bölgede canlılık yarattı. Mercimek üretiminde yeni tekniklerin yaygınlaşması, sertifikalı tohum kullanımının artırılması ve uzun vadeli tarım politikaları izlenmesi bu canlılığı daha da artıracaktır. Girdi maliyetleri artan ve küresel fiyatlardaki gerileme nedeniyle bu yıl ekonomik olarak zorlanan üreticilerimizin TMO alımlarıyla desteklenmesi de üretimin sürdürülebilirliği açısından önemli bir katkı sağlayacaktır."

İlginizi çekebilir→ Orada yer altında gaz patladı: Bir anda böyle yollar yer altından yarıldı, araçlar ters döndü! Tahliye edildi→ TIKLAYINIZ