Türkiye Binicilik Federasyonu Mali Genel Kurulu yapıldı





ANKARA (AA) - Türkiye Binicilik Federasyonu Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı binasında yapılan genel kurulda, federasyonun yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri ibra edilirken, 2019 ile 2020 dönemlerinin tahmini bütçeleri onaylandı.



Federasyon başkanı Bülent Bora, genel kurulda yaptığı konuşmada, sporcu, at ve yarışma sayılarında yaşanan artışa dikkati çekti.

Türkiye'nin 56 yıl aradan sonra olimpiyatlara binicilik branşında sporcu gönderdiğine işaret eden Bora, "Ömer Karaevli, 2016 Rio Olimpiyatları'na katıldı. Olimpiyat bütçesinden, 529 bin liraya 'Dadjak Ter Putenen' isimli atımızı aldık. Dadjak, bizi olimpiyata taşıdı. Bu atı şimdi Derin Demirsoy'a tahsis ettik. Derin Demirsoy, dünya sıralamasında 3 bin 500 binici arasında 104. durumda. Bu yıl Avrupa'da 8 kez birinci olarak İstiklal Marşı'mızı çaldırdı. Federasyon olarak yaptığımız en iyi iş, Dadjak'ın alımı." ifadelerini kullandı.