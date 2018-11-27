Türkiye Bilardo Federasyonundan "yanlış algı" tepkisi





ANKARA (AA) - Türkiye Bilardo Federasyonu, televizyonda yayımlanan bir dizide branşlarının kötü gösterildiği iddiasıyla yazılı açıklama yaptı.

Federasyonun yazılı açıklamasında, söz konusu dizinin 19 ve 26 Kasım tarihlerinde yayımlanan bölümlerinde bilardo branşının olumsuz bir şekilde ekrana taşındığı vurgulanarak, "Bilardo sporunun alaşağı edilmesi, hakarete uğrayıp, kötünün, uğursuzun beslendiği bir unsur olarak lanse edilip, son derece çirkin bir algı yaratılmasından rahatsızız." ifadeleri kullanıldı.

Bilardonun Türkiye'de 30 bini aşkın lisanslı sporcusu bulunduğuna değinilen açıklamada, "Bilardo, Avrupa'nın en çok ilgilenilen 5 sporu arasında yer alan, ülkemize uluslararası platformda defalarca dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazandırmış ve İstiklal Marşımızı yurt dışında dinlettirmiş onlarca sporcumuzun bulunduğu bir branştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bilardonun fair-play anlayışının en üst seviyede olduğu ve sporcuların centilmenliği esas aldığı ve aristokrat kökenli bir spor branşı olduğunun altının çizildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Bilardo şampiyonalarını izleme fırsatını bulursanız, kültürünü gözlemleme fırsatını yakalarsınız. Sporcuların papyonlarını takarak yarıştığı, güzel sayı aldığında rakibini alkışlama nezaketinde bulunduğu, sporcular atış yaparken oyuncuların konsantrasyonunun bozulmaması için tabiri caizse izleyenlerin nefeslerinin dahi tutulduğu, saygı, hoşgörü ve hırsın muhteşem bir ahenkle sergilendiği, masa başına geçtiğinizde hiçbir atışın bir önceki ile benzer olmadığı, saç teli inceliğinde sayıların kaçtığı, çok uzun yıllarını bu spora adamış onlarca, yüzlerce değil binlerce insanın olduğu Türkiye'deki en yaygın masa spordur bilardo."

Ünlü fizikçi Nikola Tesla'nın bilardoyu "Bilardo, satranç kombinasyonları, fizik yasaları ve insan beyni ile vücut hareketleri arasındaki gözle görülür dikkat çekici bağlantının birleşiminden oluşan algılanması belki de en güç mükemmelliğin oyunudur." şeklinde betimlemesinin de yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde sanat adına yapılan yapımlarda, bilardonun ve bilardo oynayanların kötü, karanlık, kavga, arsız, hırsız, yalan, dolan, uğursuz ve izbe terimleri ile bağdaştırılması son derece tezat ve ironiktir. Federasyon yönetimi olarak ülkemizde 'doğru bilgiye hakim olmayan' kesimin bilardoya olan bu kötü ön yargı ve kalıp düşüncesini yıkmak için yoğun çaba ve mücadele ediyoruz. Televizyon yapımlarından güzide sporumuzun imajını sarsacak görüntü ve ifadelerin yer almaması, ülkemize madalya kazandırmış kıymetli sporcularımız, federasyonumuz ve elbetteki bu zerafet sporuna haksızlık etmemek adına çok değerlidir."