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Kobi Türkiye bebek bisküvisini Sakarya’dan alıyor!
Kobi

Türkiye bebek bisküvisini Sakarya’dan alıyor!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Türkiye bebek bisküvisini Sakarya’dan alıyor!

Sakarya, Trendyol verilerine göre; Türkiye genelindeki bebek bisküvisi siparişlerinin yüzde 55,6’sını tek başına karşılıyor.

Sakarya, üretim gücünü e-ticaretle birleştirerek anne-bebek kategorisinde dikkat çeken bir başarıya imza attı. Trendyol verileri Anadolu’nun üretim gücünün dijitalleşmeyle birlikte yeni pazarlara açıldığını ortaya koyarken, Sakarya özellikle anne-bebek, eğitim ve ev-yaşam kategorilerinde gösterdiği performansla Türkiye’nin öne çıkan e-ticaret merkezlerinden biri haline geldi. Trendyol’un güncel verileri, şehrin yalnızca üretim gücüyle değil, dijital ticaretteki etkinliğiyle de öne çıktığını ortaya koyuyor.

 

Türkiye’de satılan her 2 bebek bisküvisinden 1’i Sakarya’dan

Sakarya, anne-bebek kategorisindeki üretim ve satış gücüyle Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri konumunda. Trendyol verilerine göre, Türkiye genelindeki bebek bisküvisi siparişlerinin yüzde 55,6’sı Sakaryalı satıcılar tarafından karşılanıyor. Kaşık mamasında bu oran yüzde 36,3, bebek çorbasında yüzde 33,6 oranında. Bebek ek besinlerinde ise Türkiye genelindeki siparişlerin yüzde 24,1’i Sakaryalı satıcılardan geliyor.

Şehir yalnızca anne-bebek kategorisinde değil, ev ve yaşam alanında da güçlü bir performans sergiliyor. İç cephe boyası kategorisinde Türkiye genelindeki satışların yüzde 27,6’sını karşılayan Sakaryalı satıcılar, farklı kategorilerdeki üretim kapasitesini e-ticarete taşıyor.

 

Belirli kategorilerde  sınırlı değil

Sakaryalı satıcıların en çok tercih edilen ürünleri arasında ders ve yardımcı kitaplar, bebek ek besinleri, dekorasyon ürünleri ve bahçe ürünleri yer alıyor. İlk 100 ürün incelendiğinde ortaya çıkan tablo, Sakarya’nın yalnızca belirli kategorilerde uzmanlaşan bir şehir olmadığını; günlük yaşamın farklı ihtiyaçlarına cevap veren geniş ve çeşitlenmiş bir üretim ve ticaret ekosistemine sahip olduğunu gösteriyor.

 

SATSO: Sakarya’nın rekabet gücünü artırıyor

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, dijital ticaretin işletmeler için artık yalnızca bir satış kanalı değil, küresel pazarlara açılmanın en önemli araçlarından biri haline geldiğini belirtti. Altuğ, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Sakarya, üretim gücü, sanayi altyapısı ve ihracat performansıyla ülkemizin lokomotif şehirlerinden biridir. Bugün gördüğümüz bu veriler, üreticilerimizin dijital ticarete uyum sağlama konusunda da önemli bir başarı yakaladığını gösteriyor. Şehrimizde üretilen katma değerli ürünlerin dijital platformlar aracılığıyla milyonlarca tüketiciye ulaşması, Sakarya ekonomisi açısından kıymetlidir."

 

E-ticaretin özellikle KOBİ’ler için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Altuğ, SATSO olarak bu alandaki çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini ifade ederek şöyle devam etti: "Üyelerimizin dijital dönüşüm süreçlerini desteklemeyi, e-ticaret ve özellikle e-ihracat yetkinliklerini geliştirmeyi stratejik önceliklerimiz arasında görüyoruz. Eğitim programları, bilgilendirme toplantıları, iş birlikleri ve yeni projelerle firmalarımızın dijital pazarlarda daha güçlü yer almasını hedefliyoruz. Çünkü artık rekabet yalnızca üretmekle değil, doğru kanallarda doğru müşteriye ulaşabilmekle mümkün oluyor."

 

E-ticaretin, ihracatın tabana yayılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Altuğ, Sakarya’nın üretim kültürünü dijital kanallarla birleştirerek küresel pazarlarda çok daha güçlü bir konuma ulaşacağına inandıklarını söyledi. Altuğ, "Sakarya’nın sanayi ve üretim başarısını dijital ticaret ve e-ihracatta da aynı seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Özellikle KOBİ’lerimizin sınır ötesi e-ticarete yönelmesi, markalaşması ve yüksek katma değerli ürünlerini dünyanın farklı pazarlarına ulaştırması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sakarya’nın üretim gücü ile dijital ticaretin sunduğu fırsatlar birleştiğinde ilimizin ekonomik potansiyelinin çok daha ileri seviyelere taşınacağına inanıyoruz" dedi.

 

İstanbul’dan Muğla’ya uzanan satış ağı

Trendyol üzerinden Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan Sakaryalı satıcılar; İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından en yoğun satışlarını Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Mersin, Konya, Muğla, Tekirdağ, Gaziantep ve Balıkesir’e gerçekleştiriyor.

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