Türkiye batıyor diyenler nerede? Döviz rezervi şaha kalktı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası haftalık rezerv raporlarını yayınladı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 146 milyar 152 milyon dolardan 146 milyar 301 milyon dolara yükseldi. Bu tüm zamanların en yüksek döviz rezerv miktarı oldu.

Altın rezervleri 59 milyar 796 milyon dolardan 57 milyar 868 milyon dolara düştü.

Döviz rezervi ise 86 milyar 356 milyon dolardan 88 milyar 433 milyon dolara çıktı.