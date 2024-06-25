  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye batıyor diyenler nerede? Döviz rezervi şaha kalktı
Ekonomi

Türkiye batıyor diyenler nerede? Döviz rezervi şaha kalktı

Yeniakit Publisher
2024-06-25 14:48:00 -
Türkiye batıyor diyenler nerede? Döviz rezervi şaha kalktı

Merkez Bankası haftalık rezerv raporlarını yayınladı. Buna göre T.C.M.B döviz rezervleri 146 milyar 301 milyon dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası haftalık rezerv raporlarını yayınladı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 146 milyar 152 milyon dolardan 146 milyar 301 milyon dolara yükseldi. Bu tüm zamanların en yüksek döviz rezerv miktarı oldu.

Altın rezervleri 59 milyar 796 milyon dolardan 57 milyar 868 milyon dolara düştü.

Döviz rezervi ise 86 milyar 356 milyon dolardan 88 milyar 433 milyon dolara çıktı.

Yerin altından 3,5 trilyon dolar değerinde enerji rezervi!
Yerin altından 3,5 trilyon dolar değerinde enerji rezervi!

Ekonomi

Yerin altından 3,5 trilyon dolar değerinde enerji rezervi!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

'Dolar patlayacak' algısı yapanlar ortadan kayboldu! TCMB'nin net rezervi açıklandı
'Dolar patlayacak' algısı yapanlar ortadan kayboldu! TCMB'nin net rezervi açıklandı

Ekonomi

'Dolar patlayacak' algısı yapanlar ortadan kayboldu! TCMB'nin net rezervi açıklandı

Altın fışkırması bekleniyordu! Kayseri'deki tonlarca altın rezervi çıkarılamıyor
Altın fışkırması bekleniyordu! Kayseri'deki tonlarca altın rezervi çıkarılamıyor

Ekonomi

Altın fışkırması bekleniyordu! Kayseri'deki tonlarca altın rezervi çıkarılamıyor

Yunanlılar duyurdu: Türkiye büyük bir rezerv keşfetti! Çin ile anlaşabilirler
Yunanlılar duyurdu: Türkiye büyük bir rezerv keşfetti! Çin ile anlaşabilirler

Gündem

Yunanlılar duyurdu: Türkiye büyük bir rezerv keşfetti! Çin ile anlaşabilirler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23