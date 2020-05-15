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Spor

Türkiye Basketbol Federasyonundan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:01:31 -
Türkiye Basketbol Federasyonundan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), futbol takımından bir personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Galatasaray için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TBF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Futbol Takımı personeline ve Galatasaray Spor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, personelin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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