Türkiye Bankalar Birliği'nden kredi borçlularını ilgilendiren tavsiye kararı

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, bankalara yönelik yeni bir tavsiye kararı aldı.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) tavsiye niteliğindeki kararına göre; Bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan işletmelerden belli şartları sağlayanlar vadesi gelen taksitleri 24'aya kadar vadelendirebilecek.

6 aya kadar anapara ödemesiz

30 Nisan 2019 tarihine kadar vadesi dolacak spot kredileri ile taksitli kredilerin, bu dönemde vadesi gelen taksitlerin vadelendirilmesi 6 aya kadar anapara ödemesiz olacak.

TBB'den yapılan açıklama ise şöyle;

"Bilindiği üzere Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 17 Ağustos 2018 tarihinde

ekonomik faaliyetin desteklenmesine yönelik olarak yapılabileceklere

ilişkin, takdiri üyelerimize ait olmak üzere tavsiye niteliğinde karar almış ve

üyeler ile paylaşmıştır.

Yönetim Kurulu Yeni Ekonomik Programı görüşmüştür. Buna göre, riskler göreli olarak düşmüş, para ve sermaye piyasalarında oynaklık azalmış, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların beklentilerinde iyileşme başlamıştır. Alınan önlemlerin ekonomik faaliyetin makul bir sürede toparlanmasına destek olacağı öngörülmektedir. Bunun sağlıklı ve kalıcı olması için yatırımın, üretimin, ticaretin, istihdamın ve varlık değerlerinin korunmasının önemli olduğu düşünülmektedir.

Bu amaçla, TBB Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere,

tavsiye niteliğindeki aşağıdaki kararlar alınmış ve kendileri ile

paylaşılmıştır:

Risk grubu bazında, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit

kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan (gayri nakdi riskleri ile birlikte 25

milyon TL’ye ulaşan) işletmelerden;

- bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal

takip işlemi başlatılmamış

- hakkında iflas kararı bulunmayan

- kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden sonra ilgili bankada

yapılandırılmamış

- nakit akış dengesi geçici olarak bozulduğu için borçlarını ödemekte

zorlanan ancak kredilerinin yeniden vadelendirilmesi halinde,

borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanarak işletme sermayesini

güçlendireceği kanaati oluşanlarla sınırlı olmak kaydıyla; 30 Nisan 2019 tarihine kadar vadesi dolacak;

-spot kredileri ile taksitli kredilerin bu dönemde vadesi gelen

taksitleri,

- 6 aya kadar anapara ödemesiz olmak üzere,

-toplam 24 aya kadar vadelendirilebilecektir.

Uygulama için, işletmeler, bankalara münferiden başvuracak olup, talepleri

her bir banka tarafından kendi risk yönetimi ve kredi politikaları

çerçevesinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

Esasen bankalarımız her dönemde, karşılıklı iyi niyete ve özveriye dayalı

olarak, imkanlar çerçevesinde, tüm sektörler itibariyle müşterilerine kredi

kanallarını açık tutmakta, vade, ödeme ve teminat koşullarında esneklik

sağlamaktadır. Bundan sonra da, bankacılık sektörü, üyeleri ve ilgili diğer

tüm paydaşlarla işbirliği ve sağduyu içinde, kaynakların ülkemizin

menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanılmasının gayreti içinde

olmaya ve büyümenin sağlıklı biçimde sürdürülmesine katkı sağlamaya

devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,"

Türkiye Bankalar Birliği