Türkiye Bankalar Birliği: "Bu tutarın yaklaşık 10 milyar dolar tutarındaki kısmının 2019 yılı içinde yapılandırmasının tamamlanması beklenmektedir."

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