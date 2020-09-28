  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye bambaşka bir noktaya doğru ilerliyor
Ekonomi

Türkiye bambaşka bir noktaya doğru ilerliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin önemli bir dönüşümden geçtiğini belirterek, “Ülkemiz, bambaşka bir noktaya gidiyor. 21’inci yüzyılın tüm fırsatlarını yönetiyor ve kullanıyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 11:30:00 -
Türkiye bambaşka bir noktaya doğru ilerliyor

Hayaldi gerçek oldu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST 2020’nin kapanış programında konuşan Soylu, her alanda önemli başarılar elde edildiğini de dile getirdi. Soylu, şunları söyledi: “Bundan 10 sene evvel hiçbirimiz Türkiye’nin kendi otomobilini yapabileceğini hayal etmiyordu. Hiçbirimiz ülkemizin İHA’lar ve ATAK’larla bu noktalara gelebileceğini hayal etmiyordu. Savunma sanayiinde yüzde 70 millilik ve yerlilik oranını yakalayabileceğimiz kimsenin aklından geçmiyordu. Şükür bu noktalara geldik. İnşallah 10 sene sonra öyle bir noktaya geleceğiz ki bugün o noktayı hayal edemediğimizi göreceğiz. 10 sene sonra “Aman Allah’ım Türkiye bu noktaya nasıl geldi’ diye kendi kendimize soracağız.”

Yerliliğe odaklanıldı

TEKNOFEST’te hayata dokunan projelerin yer aldığına dikkat çeken Soylu, “Gençlerimizin gerek lise gerek üniversitedeki gerek daha üst düzeyde eğitim yapan arkadaşlarımızın yerliliğe odaklandıklarını, konsantre olduklarını gördüm” ifadesini kullandı.

Çok şanslıyım

Bu arada Somali’de imkânsızlıklar içinde yaptığı maket uçak modelleriyle sosyal medyada ilgi odağı haline gelen genç yetenek Guled Abdi, TEKNOFEST 2020’ye konuk oldu. Abdi, hem T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’la hem kamu kurumlarının yetkilileriyle bir araya geldi. Festivalin kendisini çok etkilediğini anlatan Abdi, “Herkese teşekkür ederim. Bu tür şeyleri gördüğüm için çok mutluyum, çok şanslıyım” şeklinde konuştu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP'den Azerbaycan hazımsızlığı!
Gündem

HDP'den Azerbaycan hazımsızlığı!

Ermenistan'ın hain saldırısının ardından karşı saldırı başlatan kardeş Azerbaycan'a Türkiye'den destek mesajları yağdı. Türkiye'nin Azerbayc..
Tarihi gelişmeyi duyuran Azeri spikerin sözleri gündem oldu!
Dünya

Tarihi gelişmeyi duyuran Azeri spikerin sözleri gündem oldu!

Azerbaycan, Ermenistan'ın sabah saatlerinde işgal ettiği bölgelerdeki köyleri yeniden kurtardı. Son gelişmeleri paylaşan Azeri spikerin sevi..
Orta Doğu ülkesinde ordu güçlerine saldırı! Ölü askerler var
Dünya

Orta Doğu ülkesinde ordu güçlerine saldırı! Ölü askerler var

Orta Doğu ülkelerinden Lübnan'da ordu güçlerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı