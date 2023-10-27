Türkiye, Azerbaycan'ın "iklimini" değiştirecek

Türk İklimlendirme Sektörünün küresel iş ortağı İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), Azerbaycan’da 19-21 Ekim’de yapılan Aquatherm Bakü fuarına Milli Katılım organizasyonu düzenledi. Azerbaycan ve Kafkasya’nın en büyük sektörel fuarı olan Aquatherm Bakü Milli Katılım organizasyonuna İSİB üyesi 10 Türk firması iştirak etti. Ayrıca 9 Türk firması da fuara bireysel olarak katıldı. İSİB standı Türkiye’den katılımcıların aktif olarak kullandığı görüşmelerini ve toplantılarını gerçekleştirdiği bir yer olarak faaliyet gösterdi.

Yeni sistem ve ürün tanıtımı

Azerbaycan’daki organizasyona İSİB’i temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal ile Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aktaş katıldı.

Isıtma sistemleri, Tesisat sistemleri, Havalandırma ve Klima Sistemleri, Havuz sistemleri gibi yeni ürünlerin sergilendiği fuarda ayrıca binlerce iş insanı ve uzman arasında profesyonel görüşmeler gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti Bakü Ticaret Müşavirleri Yakup Sefer, Ahmet Erdal ve Murat Yaman fuarın ilk günü İSİB Standını ve katılımcı firmaların stantlarını ziyaret ederek katılımcılarla ülke ekonomisi, ticaret ve iş kuralları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

İhracat hacmimiz artacak

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, ihracatçılarımız için bir pazarlama ve iletişim köprüsü olmaya devam ettiklerini belirterek “Sektörümüzün gelişimini ve ihracatını artırmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın yeri, her Türk firmasında olduğu gibi bizde de ayrı konumda. Hem fuarda gösterdiğimiz etkili iletişim ve görünürlük, hem de Milli Katılım organizasyonu ile ihracatçımıza verdiğimiz destek ile Azerbaycan’da var olan ihracat hacmimizi daha da yukarı çıkaracağız.” dedi.