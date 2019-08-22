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Türkiye Avukat Spor Oyunları Samsun’da başlıyor

Samsun Baro Başkanı Avukat Kerami Gürbüz, 23-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ’16.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:59
Türkiye Avukat Spor Oyunları Samsun’da başlıyor

Samsun Baro Başkanı Avukat Kerami Gürbüz, 23-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ’16. Türkiye Avukat Spor Oyunları’nın Samsun’un tanıtımına, turizmine ve ticaretine çok olumlu etki yapacağını söyledi.


Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen 16. Türkiye Avukat Spor Oyunları, Milli Mücadele’nin 100. yılı kapsamında Samsun’un ev sahipliğinde gerçekleşecek. Spor oyunları futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, masa tenisi ve satranç olmak üzere 7 farklı branşta yapılacak.


23-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvada sporculara başarılar dilediği belirten Av. Kerami Gürbüz, “Oyunlar süresince asgari bin 500 misafirimizi Samsun’da ağırlamış olacağız. Bunun şehrimize, tanıtımına, turizmine ve ticaretine çok olumlu etki yapacağını biliyoruz. Yine aynı şekilde Samsun halkının misafirlerimizi en iyi şeklide ağırlayacaklarını biliyoruz. 19 Mayıs’ın Cumhuriyetimizin kurucu Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmanın yanı sıra gençliğe armağan edilerek Gençlik ve Spor Bayramı olarak da kutlanıyor olması nedeniyle Türkiye Avukat Spor Oyunları’nın 19 Mayıs’ın 100. yılı etkinlikleri arasında yer alması çok yerinde ve anlamlı olmuştur. Bu nedenle gösterdikleri anlayış, duyarlılık ve oyunlara verdikleri destek nedeniyle valiliğimize minnettar ve müteşekkiriz” dedi.


Müsabakalarda yarışacak takım sayısı ise şekilde:


Futbolda 4’ü master olmak üzere 39 takım, voleybolda 5’i kadın toplam 9 takım yarışacak. Teniste 27 (11 kadın ve 16 erkek), yüzmede 9 (2 kadın + 7 erkek), masa tenisi ve satrançta da 25’er sporcu mücadele edecek.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:59
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