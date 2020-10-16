“Türkiye Avrupa’nın sabrını tüketti”

Münübe Yılmaz

Yunanistan hükümetinin densiz sözcüsü Stelios Petsas, Türkiye’nin Doğu Akdeniz konusundaki tutumundan dolayı AB’nin sabırını tükettiğini söyledi. Bugün Brüksel’de düzenlenen Avrupa Konseyi toplantısında konuşan Petsas, “Pek çok ülke Türkiye’nin uzlaşmacı olacağını düşünsede mevcut durum Türkiye’nin güvenilmez olduğunu ortaya koymuştur.” dedi. Haddi aşan ifadelerine “AB’nin Türkiye ile ilgili sabri tükendi. Çünkü Avrupa Türkiye tarafından kandırıldı” sözleri ile devam eden Petsas, Türkiye’nin politikasının sadece Avrupa değil, ABD ve Rusya tarafından da kınanması gerektiğini ifade etti. Perşembe günü ABD’nin başkan adayı Joe Biden’in “Türkiye uluslararası hukuku ihlal eden ve NATO’nun prensiplerine uymayan davranışlarına son vermeil” açıklamasına memnun olduğunu dile getiren küstah Petsas, ABD’nin Türkiye-Yunanistan arasındaki meseleye politik olarak bakmadığını, adaletli ve haklı tarafın kendileri olduğu için Yunanistan’ı desteklediğini iddia etti.