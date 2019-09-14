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Türkiye Artistik Cimnastik final yarışması Samsun’da başladı

Türkiye Artistik Cimnastik Erkekler Cimnastlig Küçükler 2.

14 Eylül 2019 Cumartesi 18:50
Türkiye Artistik Cimnastik final yarışması Samsun’da başladı

Türkiye Artistik Cimnastik Erkekler Cimnastlig Küçükler 2. hafta2. etap final müsabakaları Samsun’da başladı.


Türkiye Jimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Cimnastik Erkekler Cimnastlig Küçükler 2. hafta 2. etap final yarışması Samsun’da başladı. Canik Cimnastik Salonun’da gerçekleşen müsabakalara 14 ilden toplam 150 sporcu katılıyor. Sporcular yer, kulplu, beygir, halka, atlama masası, paralel ve barfiks aletleri olmak toplam 7 kategoride ter döküyor. Müsabakaların 2 genel tasnif yarışması şeklinde yapıldığını belirten Artistik Cimnastik Erkekler Teknik Komite Başkanı Mehmet İnce, "Türkiye Cimnastik Federasyonu Cimnastlig 2. haftaküçükler 2. etap final yarışmasını gerçekleştirmekteyiz. Sporcular burada takım notuna katkı sağlıyorlar. Bu yarışma sonucunda ilk 3’e giren takımlar belirlenecektir. Türkiye Cimnastik Federasyonun 2019 yılı içerisindeki son yarışması olarak organizasyonumuzu en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.


Artistik Cimnastik Erkekler Cimnastlig 2. hafta küçükler 2. etap final yarışması 15 Eylül’de son bulacak.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 18:50
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