Türkiye-Afrika dostluğu eğitim, ve kültür iş birliğiyle güçleniyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) gibi kıtada varlık gösteren Türk kurumları eğitim, kalkınma ve kültür alanında yaptığı yatırım ve çalışmalarla Afrika’nın yükselişine öncülük ediyor.

TİKA Afrika’da 7 bin projeyi hayata geçirdi

Cezayir, Cibuti, Etiyopya, Gambiya, Güney Afrika, Gine, Güney Sudan, Kamerun, Kenya, Mozambik, Mısır, Namibya, Nijer, Senegal, Somali, Sudan, Tunus, Uganda ve Çad’da ofisi bulunan TİKA, kıtanın birçok ülkesinde iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri yürüterek, Türkiye-Afrika ilişkilerine ve kıtanın kalkınmasına katkı sağlıyor. TİKA, Afrika’da ilk ofisini 2005’te Etiyopya’da açmasından bu yana faaliyet gösterdiği 22 ülkede sağlık, eğitim, tarım, hayvancılık, idari ve sivil altyapıların geliştirilmesi gibi çeşitli alanlarda 7 bin proje tamamlandı.

YEE’den Afrika’da Türkçe eğitimi

YEE, etkin olduğu birçok Afrika ülkesinde özellikle Türkçe faaliyetleriyle, Türkiye’nin kültürel alışverişini artırıp dostluğunu geliştirmesine katkı sunuyor. Cezayir, Fas, Güney Afrika, Mısır, Senegal, Sudan, Somali ve Tunus’ta ofisi bulunan YEE kıtanın birçok ülkesinde Türkçe öğretimi ve konuşma programları, geleneksel Türk el sanatları kursları, sanat sergileri, sinema günleri ve çeşitli sosyokültürel etkinlikler düzenliyor.



YEE ofislerinin bulunduğu kıta ülkelerinde, Türkçe kursu, Osmanlı Türkçesi kursu, ebru kursu, kemankeş projesi, Türkçe yaz okulu, Türk sineması yaz okulu, ölçme değerlendirme ve sınav faaliyetleri ile kış okulları aracılığıyla Afrika ile Türkiye arasında köprü oluşturmaya çalışıyor.

TMV, Afrika’da, FETÖ ile mücadeleyi sürdürüyor

Afrika’da beş yılını tamamlayan TMV, 25 ülkede her yıl nitelikli ve iyi Türkçe konuşan binlerce öğrenci mezun ederek, Türkiye-Afrika ilişkilerine önemli katkı sunuyor. Haziran 2021 itibarıyla 43 bin öğrenciye eğitim veren TMV “Yabancılara Türkçe Öğretim Müfredatı” ile kursiyerlerini en az B2 seviyesinde Türkçe ile mezun ediyor. TMV, FETÖ ile de mücadele ediyor. Şu ana kadar 19 ülkede FETÖ iltisaklı 216 okulu devralan TMV, FETÖ’nün birçok okulunun da kapatılmasını ya da üçüncü taraflara devir yoluyla örgütün kontrolünden çıkmasını sağladı.