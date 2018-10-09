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Türkiye Afganistan'daki saldırıyı kınadı

Türkiye, Afganistan’da bir milletvekili adayının seçim ofisine düzenlenen intihar saldırını kınadı.

09 Ekim 2018 Salı 22:58
Türkiye Afganistan'daki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda çok  sayıda can kaybı ve yaralı olmasından duyulan üzüntü dile getirildi.

Açıklamada, "Bu hain terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını  kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına  başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bir milletvekili adayının seçim ofisine düzenlenen intihar saldırısında 8 kişinin öldüğü, 11  kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Saldırının gerçekleştiği yerde, gelecek hafta düzenlenecek parlamento  seçimleri için kampanya düzenleniyordu.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 22:58
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