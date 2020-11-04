Türkiye Adalet Akademisi ile Bilkent Üniversitesi arasında "Ortak Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı

ANKARA (AA) - Türkiye Adalet Akademisi ile Bilkent Üniversitesi arasında "Ortak Eğitim İş Birliği Protokolü" imzaladı.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, protokol imza töreninde konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, hakim-savcılar ile hakim-savcı adayları ve akademi personelinin hukuk ana bilim dalında güçlenebilmesi adına bu protokolün imzalandığını ifade etti.

Özdemir, yargı camiasının temel unsurunun hakim-savcıların sürdürülebilir hukuk eğitimi alması olduğuna işaret ederek yargıya olan güvenin artırılması için "Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim" anlayışıyla eğitimlerini sürdürdüklerini belirtti.

İyi bir adalet sisteminin varlığının nitelikli hukuk eğitimi almak ve devamında meslek içindeki eğitimleri sürdürülebilir kılmaktan geçtiğini aktaran Özdemir, bunun için bir alanda uzlaşmanın sağlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Özdemir şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gerek akademisyenleri gerekse ulusal ve uluslararası makaleleri kapsamında en sayılı üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile böyle bir iş birliğine gitmek bizim için gurur verici. Çünkü nitelikli işler nitelikli kurumlarla yapılır. Bu protokol sonrasında hakim ve savcı adaylarımızın Bilkent Üniversitesinin kaliteli eğitiminden faydalanmalarını umuyoruz. Bu süreçten en yüksek faydayı sağlamalarını umut ediyorum. Dünyada hukuk sistemi evrensel bir sistem haline geldi. Hukukçuları uluslararası boyutta düşünebilen hakim ve savcılara ihtiyaç duyuluyor, bu farkındalığın da en üst düzeyde olması gerekiyor. Bilkent Üniversitesi ile yaptığımız bu protokol perspektifinde adaylarımıza bu imkanı sunmaktan mutluluk duyuyoruz."

- "Akademinin çalışmalarına katkı vermekten onur duyacağız"

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar da hukukun ülkelerin en önemli kavramı olduğunu, hukuk olmayan bir ülkede hiçbir alanda ilerleme kaydedilemeyeceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Türkiye Adalet Akademisinin şu anda verdiği eğitim sistemi Türkiye'nin geleceği için çok önemli. Biz de Bilkent Üniversitesi olarak Akademinin bu önemli çalışmalarına katkı vermekten büyük onur duyacağız. Hukuk Fakültemizin bu konuda en iyi olanı yapacağına eminim. Her iki kurumumuz için de hayırlı olmasını diliyorum."

Açıklamaların ardından Özdemir ve Atalar arasında protokol imzalandı.

Daha sonra Özdemir, Atalar ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ece Göztepe Çelebi, 24. Dönem Adli Yargı Hakim-Savcı adaylarının İnsan Hakları Merkezi ile Akademi Uygulama Adliyesindeki derslerine katılarak eğitim müfredatına ilişkin bilgi aldı.

