Türkiye ABD'deki saldırıyı kınadı

Türkiye, ABD'nin California eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınayarak, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bu ülkeye taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin California eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ABD halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD'nin California eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 12 kişinin öldüğü bildirildi.