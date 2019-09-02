0553 313 94 23

Türkiye ABD maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Basketbolda milli heyecan devam ediyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci karşılaşmasında ABD ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye ABD maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:13
Türkiye ABD maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Basketbolda milli heyecan devam ediyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci karşılaşmasında ABD ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye ABD maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Rakip ABD

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki ikinci maçını ABD ile oynayacak.

Wilbekin oynayacak mı?

Milli takımda yer alan Scottie Wilbekin'in yarınki zorlu maçta oynaması bekleniyor. Parmağındaki sorundan dolayı turnuva öncesi gerçekleştirilen antrenmanlara zaman zaman katılmayan Wilbekin, Japonya maçında kadroda bulunmasına rağmen süre alamamıştı.

Gözler NBA'deki oyuncularda olacak

Milli takımın güçlü rakibi ABD ile yapacağı karşılaşmada gözler NBA'de görev yapan Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın üzerinde olacak. Japonya karşısında 19 sayı üreten 10 da ribaunt alan Ersan İlyasova, maçın adamı seçilmişti.

Millilerin NBA patentli oyuncularından Cedi Osman, grubun ilk maçında 12 sayı üreterek takıma katkı verdi. Kenardan gelen Furkan Korkmaz ise 10 sayılık performans sergiledi.

Türkiye ABD maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki mücadele TSİ 15.30'da başlayacak. Mücadele NTV'den naklen yayınlanacak. Ay-yıldızlı ekip, grubundaki ilk maçında Japonya'ya 86-67 üstünlük sağladı. Turnuvanın favorilerinden ABD ise Çekya'yı 88-67 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı.

E Grubu'ndaki günün diğer maçında ise TSİ 11.30'da Japonya ile Çekya karşı karşıya gelecek.

F, G ve H gruplarındaki ikinci maçlar da yarın

Turnuvada F, G ve H gruplarının ikinci maçları yarın oynanacak. 

Bu üç gruptaki maç programı (TSİ) şöyle: 

F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)

11.00 Karadağ-Yeni Zelanda 

15.00 Brezilya-Yunanistan 

G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi) 

11.30 Almanya-Dominik Cumhuriyeti 

15.30 Ürdün-Fransa 

H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi) 

10.30 Avustralya-Senegal 

14.30 Litvanya-Kanada

Rekabet 2004 yılında başladı

A Milli Takım, ABD ile ilk kez 2004'te karşı karşıya geldi.  

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) oyuncularından kurulu ABD Milli Takımı, 2004 Atina Olimpiyat Oyunları öncesindeki son hazırlık maçlarını Türkiye'de yapmıştı. "Rüya Takım" olarak tanımlaman antrenör Larry Brown'ın başında bulunduğu ABD Milli Takımı'nın kadrosunda Allen Iverson, Stephon Marbury, Dwayne Wade, Carlos Boozer, Carmelo Anthony, LeBron James, Emeka Okafor, Shawn Marion, Amare Stoudamire, Tim Duncan, Lamar Odom, Richard Jefferson yer alıyordu. 

İki ülke, söz konusu yılda iki hazırlık karşılaşması oynadı. Milli takım, Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki iki karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı.

En farklı yenilgi

A Milli Takım, ABD'ye karşı en farklı yenilgisini özel maçta aldı. Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Macau özel yönetim bölgesinde düzenlenen "Toyota Cup"ta rakibine 32 sayı farkla 114-82 yenildi.

Finalde karşılaştık

A Milli Takım, ABD ile ilk resmi maçını ev sahibi olduğu 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın finalinde oynadı. 

Türkiye'de yapılan 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez finale yükselen milliler, finalde ABD ile karşılaştı. Rakibiyle oynadığı ilk resmi maçtan 17 sayı farkla mağlup ayrılan Türkiye, ilk kez Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak, tarihinin en başarılı sonucuna imza attı.

İspanya'da eşleştiler

Türkiye ile ABD, İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2014 Dünya Kupası'nın grup mücadelesinde de karşı karşıya geldiler. Milli takım, bu karşılaşmada da rakibine üstünlük kurmayı başaramadı.

990. milli maç

A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarınki ABD mücadelesiyle tarihindeki 990. karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlı takım, 83 yıllık tarihinde yaptığı 989 maçın 509'unu kazandı, 479 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan ve Beyoğlu Halkevi Salonu'nda oynanan özel maçı 49-12 kazanan Türkiye, son olarak 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Japonya'yı 86-67 mağlup etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:13
  1. Türkiye ABD maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  2. Türkiye A Milli Basketbol Takımı
  3. Basketbol
  4. 12 DEV ADAM

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağdat'ta Uluslararası Sağlık Fuarı açıldı
    1. Bağdat'ta Uluslararası Sağlık Fuarı..
    2. Mudanya Kitap Fuarı 45 bin okuru..
    3. Başkan Akgün’den imar planı müjdesi
    4. Sümela Manastırı’ndaki yapılar..
    5. Edirne’de balık tezgahları..
    6. Denizli’de trafik kazası: 2 yaralı
    7. Sırbistan'da 3 gurbetçi trafik..
    8. Denizli'de kaybolan kız çocukları..
    9. Avukat Ali Dilber, “Avukatlık olmak..
    10. Groupe PSA'da üst düzey değişiklik
    11. Başkent’te Zabıta Teşkilatı’nın 193...
    12. Adli yıl açılışına kadın cinayetleri..
    13. Başkan Özdoğan’ın acı günü
    14. Manisa’da Değerli Zamanlar Projesi..
    15. Kırşehir’de kaza: 5 yaralı
    16. Kamu Denetçisi Şeref Malkoç: İnsan..
    17. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    18. Eğitim döneminin ilk gününde Hong..
    19. Ekonomistler büyüme verisini..
    20. Mezgit ve İstavrit bolluğu tezgahları..
    21. Korgan-Niksar yolunun tamamlanmasına 6..
    22. Balıklar tezgahlara serildi
    23. Kayserili Hayırseverler Kansere Karşı..
    24. Ahmet Davutoğlu: Bu büyük bir kayıp
    25. CHP'li belediyelerde "zam" furyası!..
    26. Bu yöntem maliyeti yüzde 70, karı..
    27. Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ABD..
    28. Maç öncesinde kareografili evlenme..
    29. Gürpınar Belediyesinden muhtaç aileye..
    30. Transferin son gününde Fenerbahçe'den..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak