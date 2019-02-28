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Türkiye-AB YDED ortak bildirisi

Türkiye-AB YDED ortak bildirisinde bakanlar ve komiserlerin gelecek yıl Brüksel’de bir araya gelme konusunda anlaştıkları belirtildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:26
Türkiye-AB YDED ortak bildirisi

Türkiye-AB YDED ortak bildirisinde bakanlar ve komiserlerin gelecek yıl Brüksel’de bir araya gelme konusunda anlaştıkları belirtildi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu (YDED) ortak bildirisini yayımladı. Bildiride, bakanlar ve komiserlerin, ortak zorlukları ele almak ve ekonominin ve ticaretin önemli alanları dâhil işbirliği gerçekleştirmek için açık ve dürüst diyaloğu sürdürmeye yönelik taahhütlerini yineledikleri belirtilirken, bu bağlamda, bakanlar ve komiserlerin gelecek yıl Brüksel’de bir araya gelme konusunda anlaştıkları bilgisi yer aldı.



Bildiride şu ifadelere yer verildi: “Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog (YDED) Toplantısı’nın üçüncüsü 28 Şubat 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak ile Avrupa Komisyonu’nun İstihdam, Büyüme ve Yatırım konularından Sorumlu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen eş başkanlık yapmıştır.



AB delegasyonu, Ulaştırmadan Sorumlu Komiser Violeta Bulc ile Avrupa Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Genel Müdürlüğü ile Ticaret Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşmuştur. Türkiye delegasyonu ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan oluşmuştur.



Toplantı ile ılımlı küresel ekonomik büyüme, yavaşlayan küresel ticaret ve jeopolitik belirsizlikler karşısında Türkiye ve AB arasında işbirliğinin güçlendirilerek ekonomik ilişkilerin canlandırılması amaçlanmıştır.


Türkiye-AB İş Diyaloğu, YDED’in tamamlayıcı iş ayağı, ekonomi politikası yapımından sorumlu Türk Bakanları ile Avrupa Komisyonundan mevkidaşlarını, önde gelen Türk ve Avrupa iş dünyası temsilcilerini ve Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da dâhil olmak üzere uluslararası finansal kurumları, Türk ve Avrupa hükümetlerinin ve iş çevrelerinin müşterek refahı artırmaya katkı sağlayacak konularda işbirliğini tartışmak üzere bir araya getirmiştir.



Hükümetler arası oturumda, Bakanlar ve Komiserler son toplantıdan bu yana küresel ve bölgesel ekonomik gelişmeleri ve ekonomik politika duruşunun gelişimini değerlendirmişlerdir. İş dünyası ve uluslararası finansal kurumların geri bildirimleri üzerine ve serbest ticaretteki artan sınamaları ve dijitalleşmenin önündeki zorlukları kabul ederek, Bakanlar ve Komiserler ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmenin; aynı zamanda güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyümeyi devam ettirmek için yapısal reformları takip etmenin önemini vurgulamışlardır. Bakanlar ve Komiserler, bu kapsamlı hedefe ulaşmada uluslararası finansal kuruluşların aktif olarak katkıda bulunmasının önemine dikkat çekmişlerdir.



Bakanlar ve Komiserler, ortak zorlukları ele almak ve ekonominin ve ticaretin önemli alanları dâhil işbirliği gerçekleştirmek için açık ve dürüst diyaloğu sürdürmeye yönelik taahhütlerini yinelemişlerdir. Bu bağlamda, Bakanlar ve Komiserler gelecek yıl Brüksel’de bir araya gelme konusunda anlaşmışlardır.”

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:26
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