Türkiye 567. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile yarın deplasmanda yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ilk maçıyla 567. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 297'si resmi, 269'u özel 566 maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 242'si deplasmanda, 244'ü evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3 golü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 741 gol attı, kalesinde 819 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 566 karşılaşmanın 486'sını Avrupa, 31'ini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

- Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 566 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

- 2019'daki ilk maç

Ay-yıldızlı ekip, Arnavutluk karşılaşması ile 2019 yılındaki ilk maçına çıkacak.

Milli takım, 2018 yılında 4'ü resmi 7'si özel toplam 11 maça çıktı.

Türkiye bu maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Oynanan 11 maçta 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 13 gol gördü.

- Son 4 maçta gol yok

Türkiye, oynadığı son maçlarda gol sıkıntısı yaşadı. Milli takım 2'si resmi 2'si özel olmak üzere oynadığı son 4 maçta gol atma başarısı gösteremedi.

Özel maçta Bosna Hersek ile golsüz berabere kalan ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi maçlarında ise deplasmanda Rusya'ya 2-0 ve Konya'da oynanan mücadelede İsveç'e 1-0 yenildi.

Milli takım, 2018'in son maçında ise Ukrayna ile özel maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadele de 0-0 sona erdi.