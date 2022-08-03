  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzmanlardan aşı uyarısı: Covid vakalarında artış var! Bağışıklığımız bizi korumaya yetmeyebilir

Altın için İslam Memiş'ten son tahmin: O tarihte çarşı pazar karışacak

Motorin yerine ilk kez kullandılar! Geleceği petrolü için tarihi adım

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden şehir hastanesine destek yerine köstek!

Koç'un damadının serüveni! 2008'de İsveç'teki Silkroad Enstitüsü raporunda ne yazıyordu?

İnce'den Erdoğan'a büyük destek: Az bile yapıyor

Abdullah Gül ne yapmak istiyor? 2011 yılına kadarki FETÖ’cüler dönerse Türkiye uçar mı?

İstanbul'da "idamlıklara" operasyon: 2 bin 665 kişi enselendi

Metin Külünk ÖSYM'den sonra o kurumu işaret etti: Orada köklü bir temizlik şart

Çin çıldırdı! Savaş gemileri ve uçakları harekete geçti
Aktüel Türkiye 47 madalya kazanarak rekor kırdı
Aktüel

Türkiye 47 madalya kazanarak rekor kırdı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) genç sporcuları, 2022 Avrupa Üniversite Oyunları’nda 47 madalya kazanarak 2018 yılındaki başarısını ikiye katladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 17:06:00 -
Türkiye 47 madalya kazanarak rekor kırdı

Polonya’nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda ay-yıldızlı genç sporcular, 22 altın, 19 gümüş ve 6 bronz madalya olmak üzere toplam 47 madalya kazanarak rekor kırdı.

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları’nda Yeditepe Üniversitesi birinci oldu.

Toplamda 228 üniversitenin katıldığı Avrupa Üniversite Oyunları’nda 15 farklı branşta mücadele eden Türkiye; 22 altın, 19 gümüş ve 6 bronz madalya olmak üzere toplam 47 madalya kazandı.

Üniversite Sıralaması:

1- Yeditepe Üniversitesi

2- Lyon Üniversitesi

3- Lodz Teknoloji Üniversitesi

Ülke Sıralaması:

1- Polonya

2- Türkiye

3- Ukrayna

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23