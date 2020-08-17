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Gündem

Türkiye 3 ülkenin ismini açıkladı: Sinsi ittifakın farkındayız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Doğu Akdeniz hakkında yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikler (BAE) ve Fransa’dan sonra herhangi bir denizde kıyısı olmayan Ermenistan’ın kendini bölgede söz sahibi sanmasına tepki gösterip, “Türkiye’ye kurulmaya çalışılan sinsi ittifakın farkındayız” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 01:03:00 -
Türkiye 3 ülkenin ismini açıkladı: Sinsi ittifakın farkındayız

Doğu Akdeniz hakkında Ermenistan’ın açıklamalarına ilişkin sorulan soruya cevap veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ermenistan dünya coğrafyası ve Ortadoğu coğrafyası konusunda temel bir yanılgı içinde olduğunu belirterek, Sevr hakkındaki provokatif çıkışlarından sonra bu kez de Doğu Akdenizle ilgili fikir beyan etmesi yeni bir hadsizliktir diyen Aksoy, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa’dan sonra, deniz kıyısı bile olmayan Ermenistan'ın da kendini bölgede söz hakkı sahibi sanması, Türkiye'ye karşı kurulmaya çalışılan sinsi ittifakın boyutlarını gözler önüne serdiğini açıkladı.

“Şer ittifakı Türkiye’yi engelleyemez”

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını hukuk çerçevesinde korumaya devam edeceğini belirten Aksoy, Türkiye’yi hiçbir şer ittifakının engelleyemeyeceğini, farklı düşünenlerin tarihten ders almadığını söyledi.

Ermenistan'dan haddi aşan açıklamalar

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de başarı kazanmamasını isteyen Ermenistan, Türkiye'nin faaliyetlerinin hukuksuz olduğu iftirasını atmıştı.

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