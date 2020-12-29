Türkiye 2020'de insan odaklı dış politikasını dijital diplomasiyle güçlendirdi (2)

ANKARA (AA) - MUHAMMET TARHAN - Türkiye, yürüttüğü insan odaklı dış politika doğrultusunda bu yılın ikinci yarısında da dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uluslararası dayanışmada öncü rol üstlenmenin yanı sıra ikili ve bölgesel temaslarını artırarak, sahada ve masada güçlü varlık göstermeyi sürdürdü.

Türkiye, yılın ikinci altı ayında Almanya, Azerbaycan, Katar, Ukrayna, Malta ve Bangladeş dışişleri bakanları ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gibi çok sayıda önemli konuğu ağırladı.

Yılın ikinci altı ayının ilk günlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Astana formatında "Suriye" konulu Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Videokonferans Zirvesi'ne katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da normalleşme sürecinde kente gelen ilk konuk bakan olan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 8'inci Toplantısı"na katıldı.

20-22 Temmuz’da Nijer, Togo ve Ekvator Ginesi'ni ziyaret eden Çavuşoğlu, burada Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ve Nijer Başbakanı Brigi Rafini'nin yanı sıra Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ve mevkidaşı Simeon Oyono Esono Angue ile görüştü.

Çavuşoğlu, temmuzda Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ve İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile ayrı ayrı yaptığı görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ağustosta Lübnan'a dayanışma ziyareti gerçekleştirdi

Resmi temaslarda bulunmak üzere 6 Ağustos'ta Malta ve Libya'yı ziyaret eden Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid El-Mişri, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir es-Seyyale, Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Malta Dışişleri Bakanı Bartolo ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan'daki patlamanın ardından Lübnan halkıyla dayanışma göstermek ve yardımları koordine etmek amacıyla Lübnan'ı ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ziyaretinde Oktay'a eşlik etti.

Çavuşoğlu, 11 Ağustos'ta Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve 25 Ağustos'ta Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Ankara'da bir araya geldi. Çavuşoğlu, 14 Ağustos'ta ise resmi ziyaret kapsamında İsviçre'ye giderek, mevkidaşı Ignazio Cassis ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, 16-18 Ağustos’ta Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Venezuela’yı ziyaret etti. Diplomatik ilişkilerin 70. yılında ikili iş birliğini görüşmek ve anlaşmalar imzalamak üzere gittiği Venezuela'da Çavuşoğlu, Devlet Başkanı Maduro ve Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile görüşmeler yaptı.

Dominik Cumhuriyeti'nde, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya gelen Çavuşoğlu, bunun yanı sıra Dominik Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Luis Abinader ile de görüştü. Çavuşoğlu, Haiti ziyaretinde ise Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ve mevkidaşı Claude Joseph ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Çavuşoğlu, 26 Ağustos'ta Türkiye-Moldova Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin alt mekanizması olan Ortak Stratejik Planlama Grubunun ilk toplantısı vesilesiyle Moldova'yı ziyaret etti. Çavuşoğlu, burada mevkidaşı Oleg Tsulya, dönemin Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Başbakan İon Chicu ile temaslarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, 27 Ağustos'ta Gagauz Özerk Yeri'nde Türkiye'nin Komrat Başkonsolosluğunun resmi açılışına katıldı.

- Çavuşoğlu, eylülde 3 Batı Afrika ülkesini ziyaret etti

Bakan Çavuşoğlu, 1 Eylül'de Ankara'da Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum, 4 Eylül'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, 8 Eylül'de de Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ve Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso'yu bakanlıkta ağırladı.

9-11 Eylül’de Mali, Gine Bissau ve Senegal'e ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu, bu ülkelerde devlet başkanı, başbakan ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunmasının yanı sıra Türk iş insanları ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi ve BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Başkanı Mahamat Saleh Annadif ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 11 Eylül'de Senegal'in başkenti Dakar'da yeni elçilik binasının temelini attı.

Malta Dışişleri Bakanı Bartolo ile 12 Eylül'de Antalya'da görüşen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Malta'da önemli miktarda yatırım yapan bir ülke olduğuna işaret ederek, Türk firmalarının bu ülkede çok önemli projeleri hayata geçirdiğini kaydetti.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'le 14 Eylül'de Ankara'da bir araya gelen Çavuşoğlu, inşası tamamlanan büyükelçilik binasının açılışını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, 29 Eylül'deki BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Yıllık Üst Düzeyli Toplantısı'na telekonferans yoluyla katılarak, Türkiye'nin, çok taraflı iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan tüm uluslararası çabaları desteklemeye devam edeceği mesajını verdi.

- Ekimde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geldi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 5 Ekim'de Türkiye'ye geldi ve Çavuşoğlu ile görüştü. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Stoltenberg ve heyetinin kabulünde, Türkiye-NATO ilişkileri ile Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Azerbaycan'la olan dayanışmasını ve desteğini göstermek için 6 Ekim'de bu ülkeyi ziyaret etti. Burada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için 7 Ekim'de Kuveyt ve Katar'a gitti. Erdoğan'a iki ülkeyi kapsayan ziyaretinde dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Kuveyt'te hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşen Erdoğan, taziyelerini iletti.

Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere 7 Ekim'de Slovakya’ya giden Çavuşoğlu, burada Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesinde şehit olan Türk askerleri için yapılan Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, bu ülkede Yunanistan, Almanya, Macaristan, Kazakistan, Slovakyalı mevkidaşlarının yanı sıra Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar ile ayrı ayrı ikili görüşmeler yaptı.

Türkiye ile Japonya arasında teknik iş birliği faaliyet ve projelerine hız kazandırmak amacıyla 13 Ekim'de Ankara'da Teknik İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Aynı gün, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İsveçli mevkidaşıyla görüşen Çavuşoğlu, 2019'da iki ülkenin ticaret hacminin 3 milyar dolar seviyesine çıktığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 16 Ekim'de Türkiye'ye bir çalışma ziyareti yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü’nde ağırladı.

Heyetler arası görüşmenin ardından yayımlanan bildiride, ülkeler arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme arzusu teyit edildi. Bildiride ayrıca 3 Şubat'ta Kiev'de gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Sekizinci Toplantısı Ortak Bildirgesinde yer alan anlaşmaların uygulanmasının önemi vurgulandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini 26 Ekim'de Türkiye'ye gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tatar'ı resmi törenle karşıladı.

- Katar Emiri Al Sani kasımda Türkiye'yi ziyaret etti

Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis, 3 Kasım'da Türkiye'ye geldi. Çavuşoğlu ve mevkidaşının katılımıyla Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçiliğinin resmi açılışını yapıldı.

Bakan Çavuşoğlu 4 Kasım'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 130. Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, 5 Kasım'daki Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı'nın dışişleri bakanları seviyesindeki hazırlık toplantısı vesilesiyle, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, burada Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı Besnik Tahiri ile de görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, 6 Kasım'da Antalya'da başkanlığını üstlendiği Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Aynı gün Türkiye, Bosna Hersek, Hırvatistan Üçlü Danışma Merkezi Mekanizması Toplantısı'na iştirak eden Çavuşoğlu, burada Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Bosna Hersekli mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı Tsulya ile 7 Kasım'da da Moldova'nın Alanya Fahri Konsolosluğunun açılışını yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar, 8 Kasım'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Bakü'de görüşerek, hem Azerbaycan'ın Bayrak Günü hem de Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince işgal altındaki Şuşa kentinin geri alınmasından dolayı Aliyev'i kutladı.

Türkiye'nin yurt dışı ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin katılımıyla 9 Kasım'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da teşrif ettiği 12. Büyükelçiler Konferansı düzenlendi.

Bakan Çavuşoğlu, 10 Kasım'da Ankara'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, 12 Kasım'da ABD'nin Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, 19 Kasım'da Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah, 21 Kasım'da Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Kasım'da KKTC'ye ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile 46 yıldır kapalı tutulan ve alınan kararla kademeli olarak açılmaya başlanan Kapalı Maraş bölgesini ziyaret etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 26 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Türkiye’ye geldi.

Çavuşoğlu, 27 Kasım'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Nijer’in başkenti Niamey'e gitti. Çavuşoğlu, burada Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun yanı sıra Suudi Arabistan, Kuveyt, Afganistan, Bosna Hersek, Somali, Senegal ve Tunuslu mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

- Aralıkta Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ı ziyaret etti

Çavuşoğlu, 1 Aralık'ta video telekonferans yöntemiyle NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Konferansta, NATO'nun gündemindeki konuların yanı sıra Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz ve Libya konusu ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu aralıkta "Pandemi Sonrası Dünyada Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" başlığıyla 4'üncüsü çevrim içi gerçekleştirilen TRT World Forum 2020'de, "Kovid-19 Sonrası Dış İlişkiler ve Devletlerarası İlişkilerde Yeni Gerçekler" başlıklı oturuma, video konferans yöntemiyle düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 27. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü (ISPI) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'na ve Küresel Umut Festivali kapsamında yapılan "2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı"na görüntülü olarak katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in davetine icabetle, 9-10 Aralık'ta Azerbaycan’a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Burada imzalanan protokolle, Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartıyla seyahat edilebileceği duyuruldu.

Çavuşoğlu, Gine'de 18 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Alpha Conde'nin yemin törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18 Aralık'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu ve Akar, burada mevkidaşlarıyla "2+2" formatındaki toplantıya katıldı.

20-22 Aralık'ta Endonezya'ya çalışma ziyareti gerçekleştiren Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, 23 Aralık'ta, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'le ve Başbakan Şeyh Hasina ile görüştü. Bangladeş'in başkenti Dakka'da, Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliğinin yeni binalarının açılış töreni yapıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun aralıkta Ankara'da ağırladığı yabancı devlet yetkilileri arasında Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı el Mişri ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ve Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji gibi isimler bulunuyor.

(Bitti)