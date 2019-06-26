



BURSA (AA) - Türkiye 20-23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Necati Er, üç adım atlama müsabakasında 16,99'luk derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

Bursa'daki, Atıcılar Atletizm Pisti'nde düzenlenen yarışmalarda, 240 kadın, 440 erkek olmak üzere toplam 680 atlet yarıştı. Dün başlayan ve bugün sona eren yarışlarda 20 yaş altında 38, 23 yaş altında ise 36 birincilik ödülü sahiplerini buldu.

Öte yandan organizasyonda bugün sahne alan milli atlet Necati Er, üç adım atlama müsabakasında 16,99'luk derecesiyle Türkiye rekoru kırdı. Necati Er, bu derecesiyle aynı zamanda Doha 2019 Dünya Şampiyonası'nın katılım barajı olan 16,95’i de geride bırakıp, şampiyona için vize aldı.





- Sırıkla atlamada 2 rekor





Şampiyonanın ilk gününde sırıkla atlama 20 yaş altı kadınlar mücadelesini kazanan Mesure Tutku Yılmaz, 4,22'lik yüksekliği ikinci hakkında geçti ve Türkiye rekorunu yeniledi.

İkinci günde yapılan erkekler 23 yaş altı müsabakasında, Ersu Şaşma 5,45 atlayarak kendisine ait Türkiye rekorunu 5 santimetre geliştirdi.

20 yaş altı kadınlarda Nefise Karatay, hem 100 metre engellide hem de uzun atlamada şampiyonluk kazanırken, Tuğba Toptaş da 800 ve 1500 metrede birincilik elde etme başarısı gösterdi.



