Türkiye, 15 Temmuz'u yurt dışı temsilciliklerinde düzenlenen panellerle anlatıyor
ANKARA (AA) - İletişim Başkanlığı, FETÖ'nün hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde "15 Temmuz 15 Panel" başlıklı panel serisi düzenleniyor.
FETÖ yapılanmasının ve 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası kamuoyuna anlatıldığı paneller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi webinar olarak gerçekleştiriliyor.
İlk ikisi gün içinde Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğince düzenlenen panellerde, darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Türk dış politikası ile demokratik anayasal düzene karşı işlenen benzer suçlarda uluslararası iş birliğinin önemi ele alındı.
"15 Temmuz 15 Panel" başlıklı panel serisi, Türkiye'nin ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Kazakistan, Çin, Katar, Arnavutluk, Güney Afrika, Bangladeş, İspanya, Guatemala ve Etiyopya'daki temsilciliklerince düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.