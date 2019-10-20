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Türkiye 120 saatin dolmasını beklerken, teröristlere "bölgeden çıkmayın" talimatı!

Terör örgütü YPG'ye güvenli bölge olarak belirlenen alandan çıkması için 120 saat verildi. 2 günlük zamanı kalan teröristlere, PKK elebaşısı Murat Karayılan saklandığı mağaradan, "bölgeden çıkmayın" çağrısında bulundu.

20 Ekim 2019 Pazar 13:59
Türkiye 120 saatin dolmasını beklerken, teröristlere "bölgeden çıkmayın" talimatı!

Türkiye, ABD ile Ankara'da varılan anlaşma kapsamında, PKK-YPG/PYD'li teröristlerin çekilmesi için belirlenen 120 saat sürenin dolmasını beklerken, terör örgütü kara propaganda yapmaya devam ederek, işgal ettiği bölgeden çekilmemekte direniyor.

Terör örgütü PKK-YPG/PYD'nin yaralı teröristler dışında, anlaşmada belirlenen bölgeden henüz çekilmediğini belirtti. Teröristlerin, 'güvenli bölge' sınırlarından çekilmesi için mutabakatta anlaşılan 120 saatlik süreyi sonuna kadar kullanacağı değerlendirmesinin yapıldığı kaydedildi. Terör örgütünün, bu sürede Türkiye aleyhinde kara propagandayı sürdürmesinin beklendiği de belirtildi. ABD ile 17 Ekim'de yapılan mutabakata rağmen örgütün gerçekleştirdiği 20 taciz saldırısına aynı şekilde karşılık verildiğini belirten güvenlik kaynakları, teröristlerin bölgedeki tüm faaliyetlerinin anlık olarak takip edildiğini vurguladı.

Teröristbaşından "çıkmayın" talimatı

Öte yandan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Cemil Bayık'ın, teröristlere 'Bölgeden çıkmayın' talimatı verdiği ortaya çıktı. Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen haber sitesindeki açıklamada, terörist Bayık'ın "Kuzey doğu Suriye halklarının bu saldırılara karşı direnmesi ve toprağını terk etmemesi gerekir" dediği kaydedildi.

Örgütün, sosyal medya hesaplarından ise Türkiye ile ilgili kara propagandayı sürdürdüğünün gözlendiği belirtildi. Örgüt hesaplarından, Türkiye'nin ABD ile yapılan anlaşmayı ihlal ettiğine ilişkin yalan haberlerin paylaşıldığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 13:59
  1. Ankara
  2. PKK-YPG/PYD

YORUM YAZ

  • HarunHarun2 dk önce
    Kendisi nerede? Başkalarını Ölüme göndermek kolay
  • DİRİLİŞDİRİLİŞ25 dk önce
    ORDAN ÇIKMAYIN DEMEK KOLAY SENDE O TERÖRSİSTLERİN YANINA GİDİ ONLARLA BERABER ÇIKMASANA İT
  • Hasanali koseHasanali kose28 dk önce
    Iyi cikmayinbizler domuz avini magaradanda yapiyoruz hic sikinti yok lagim farelerinin olumu lagimda olur bire kafir kuruhu
  • Malatyalı Malatyalı 33 dk önce
    Sahaya siz inin sıkıyorsa siz korkuda magaranizda kafanizi. Cikartamiyorsumuz
  • Barış pınariBarış pınari35 dk önce
    Çıkmayın çıkmayın ..................... Göreceksiniz. Buradaki CHP hdp lileride mevzilerine koyun da onlarla birlikte sizide İsraile gönderelim. Namlularımızın ve yeni silahlarımızın tadına bakın hoşunuza gidecek beraber yüreğiniz kan ağlar..... Birlikte üzülür kan ağlarsınız.
  • OFLU BABAOFLU BABA35 dk önce
    MILLETEAKILVERECEGINESENONCEYASADIGINISANDIGINEVINDENMAGARANDANBIRCIKTABICIKABILIRSENSEREFSIZFARESENIHALAINSANYERINEKOYUPTADINLEYENBIRILERIKALDIMI.............

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