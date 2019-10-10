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Türkiye 100 için yarışacaklar

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini belirlemek amacıyla düzenlenen “Türkiye 100” programı için başvurular başladı.

10 Ekim 2019 Perşembe 11:56
Türkiye 100 için yarışacaklar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş birliğinde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini belirlemek amacıyla düzenlenen “Türkiye 100” programı için başvurular başladı. “Türkiye 100” programına, 31 Aralık 2015 ve öncesinde kurulan, 2016’da en az 500 bin lira satış gelirine sahip, 2018’de en az 1,5 milyon satış geliri yakalamış ve 2016-2018 döneminde satış gelirini en az yüzde 10 artıran şirketler başvurabilecek. Türkiye’nin en hızlı büyüyen firmalarının belirleneceği programa, 15 Kasım’a kadar http://turkiye100.tobb.org.tr adresinden başvuru yapılabilecek.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz program, hızlı büyüyen şirketlerimizin ulusal ve küresel vitrinde daha fazla görünür olması ve güçlenmesi için çok önemli bir fırsat” dedi.

Şirketleri programa başvuru yapmaya davet eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Ülkemizde fırsatları gören, inovasyon yapan ve istihdam sağlayan binlerce girişimci var. Türkiye 100 programıyla bu girişimci şirketleri kamuoyunda tanınır hale getirerek, başarılı girişimcilerimizin hem Türkiye’de hem de dünyada önünü açıyoruz. Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi, görünürlüklerini artırma, ulusal ve uluslararası bağlantılarını kuvvetlendirme imkanı bulacaklar.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 11:56
  1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
  2. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)
  3. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ)
  4. Türkiye 100
  5. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

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