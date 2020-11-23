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Aktüel Türkiye 10 ayda yaklaşık 14 milyon ziyaretçi ağırladı
Aktüel

Türkiye 10 ayda yaklaşık 14 milyon ziyaretçi ağırladı

Türkiye'ye bu yılın ocak-ekim döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke ,1 milyon 911 bin 264 kişiyle Rusya Federasyonu oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-23 12:16:49 -
Türkiye 10 ayda yaklaşık 14 milyon ziyaretçi ağırladı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılın kasım ayına kadar Türkiye'yi 13 milyon 652 bin 641 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak-ekim döneminde, Türkiye'ye 11 milyon 200 bin 892 yabancı ziyaretçi geldi.

Yurt dışında ikamet edip ocak-eylül döneminde Türkiye'ye gelen 2 milyon 451 bin 749 kişinin de eklenmesiyle bu yılın 10 ayındaki ziyaretçi sayısı 13 milyon 652 bin 641'e ulaştı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçen yılın 10 aylık dönemine göre Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında bu yıl yüzde 72,49 azalma yaşandı.

Türkiye'ye ocak-ekim döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke, 1 milyon 911 bin 264 kişiyle Rusya Federasyonu oldu. Aynı dönemde Almanya'dan 1 milyon 37 bin 293, Bulgaristan'dan 997 bin 470 ziyaretçi geldi. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan'ı Ukrayna ve İngiltere izledi.

- Ekim ayındaki veriler

Bu yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı yüzde 59,40 azaldı. Türkiye, ekimde 1 milyon 742 bin 303 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Ekimde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında da Rusya Federasyonu 489 bin 836 kişi ile birinci, Bulgaristan 232 bin 729 kişi ile ikinci, Ukrayna 155 bin 254 kişi ile üçüncü oldu. Ukrayna'yı Almanya ve İngiltere takip etti.

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında ise 4 milyon 154 bin 21 kişiyle İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, Antalya, Edirne, Muğla, Artvin ve İzmir izledi.


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