Türkiye 1 taşla 2 kuş vurdu! Hem caydırıcı hem düşük maliyetli

Ege Telgraf’ın haberine göre Roketsan tarafından geliştirilen Cirit füzesi, Türk savunma sanayisinin en özgün ve başarılı ürünlerinden biri olarak dikkat çekiyor. İlk olarak 2004 yılında geliştirilen bu yenilikçi roket, 2012 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine dahil edildi. Türk ordusunun özel ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan Cirit, daha önce başka bir platformda bulunmayan bir teknoloji sunuyor.

LAZER TARAYICI VE KANATÇIK EKLENTİSİ ROKETİ GELİŞTİRDİ

Cirit’in tarihi 1990’lı yıllara dayanıyor. Bu dönemde, helikopterlerin etkinliğini artırmak amacıyla yeni silah sistemleri geliştirilmeye başlandı. Ancak, düşük maliyetli hedeflere karşı yüksek maliyetli mühimmat kullanmak, maliyet sorunlarını beraberinde getirdi. Bu sorunları çözmek için Roketsan, 2004 yılında yenilikçi bir fikir geliştirdi: Güdümsüz roketlere lazer tarayıcı başlık ve kanatçık ekleyerek düşük maliyetli ve etkili bir güdümlü roket üretmek.

Başlangıçta Hydra 70 roketleri üzerinde çalışıldı ancak bu yöntem yeterli sonuçları vermedi. 2007 yılında, yeni bir roket tasarlandı ve ilk prototipi üretildi. Cirit, 2012 yılında başarılı testlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmaya başlandı. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filipinler gibi diğer ülkeler de bu füzenin kullanıcıları arasında yer aldı.

HAVADA, KARADA VE DENİZDE HEDEFİ TAM İSABET VURUYOR

Cirit’in teknik özellikleri oldukça etkileyici. 2.75 inç (70 mm) çapında ve 1.9 metre uzunluğunda olan bu füze, yaklaşık 15 kg ağırlığındadır. Maksimum menzili 8 kilometre olan Cirit, uçaklardan fırlatıldığında bu mesafe 10 kilometreye kadar çıkabiliyor. Lazerle işaretlenmiş hedeflere gece ve gündüz, kara, hava ve deniz fark etmeksizin yüksek isabetle vuruş yapabiliyor.

Cirit, çeşitli savaş araçlarına entegre edilebilir ve son olarak elektro-optik sistemle donatılmış Toyota Hilux pikap üzerinde test edilmiştir.

Cirit füzesinin fiyat-performans oranı oldukça başarılı olarak değerlendiriliyor. Roketsan, bu ürünü sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor ve yeni versiyonları üzerinde çalışmalar yapıyor. Türk savunma sanayisinin bu başarılı ürünü, hem yerli hem de uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor.