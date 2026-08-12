Türker VEYAŞ halka arzında talep toplama başladı

Yenilenebilir enerji üretiminden elektrik dağıtımına, sağlıktan gayrimenkul geliştirmeye, inşaat yatırım ve taahhütten madene, turizmden tekstil ve kamu-özel iş birliği (PPP) projelerine kadar Türkiye'de önemli yatırımlara imza atan Türkerler Holding'in iştiraki Türker VEYAŞ'ın halka arzında talep toplama başladı. Pay başına satış fiyatının 136 TL olarak belirlendiği Türker VEYAŞ halka arzında yatırımcılar, 12-13-14 Ağustos tarihlerinde 3 gün boyunca talepte bulunabilecek.

Ek satış dahil 10 milyar 540 milyon TL’lik halka arz büyüklüğü

Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleşecek halka arzda, 37 milyon 500 bin TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 27 milyon 500 bin TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak. Ek satış hakkının tamamının kullanılması halinde ise halka arz edilen payların toplam nominal değeri 77 milyon 500 bin TL'ye, halka arz büyüklüğü yaklaşık 10 milyar 540 milyon TL'ye ulaşacak. Halka açıklık oranı, ek satış hariç yüzde 11,47, ek satış dahil ise yüzde 13,67 olacak.

Halka arz büyüklüğünün yüzde 70’ine karşılık gelen bir fonla fiyat istikrarı planlanıyor

Halka arz kapsamında yatırımcı güvenini desteklemek amacıyla halka arz büyüklüğünün yüzde 70’ine karşılık gelen bir fon ile fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca hâkim ortaklar, şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasının ardından bir yıl boyunca pay satışı gerçekleştirmeyecek ve dolaşımdaki pay miktarını artıracak herhangi bir işlem yapmayacak.

894 bin 544 tüketiciye hizmet veriyor

Şirketin faaliyetleri hakkında bilgi veren Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila, “Türker VEYAŞ, bugün bağlı ortaklığı VEDAŞ ile elektrik dağıtım, VEPSAŞ ile elektrik perakende satış ve pazarlama, LİNA ile ise arıza onarım bakım, endeks okuma, kesme-açma, fatura tahsilatı, tesis yapımı ve gayrimenkul yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirketimiz, 31 Mart 2026 itibarıyla Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri'yi kapsayan 2,1 milyon nüfuslu hizmet bölgesinde, dağıtım sistemine bağlı 894 bin 544 tüketiciye elektrik dağıtım ve 900 bin 168 tüketiciye perakende satış hizmeti sunuyor. 2 bini aşkın çalışanımızla bölgenin enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Halka arzımızı da uzun yıllardır emek vererek büyüttüğümüz şirketimizi yeni bir büyüme evresine taşıyacak stratejik bir adım olarak görüyoruz” dedi.

Enerjinin geleceğine yatırım yapıyor

Faaliyet gösterdikleri Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri'de artan sanayi, turizm ve konut yatırımlarının elektrik talebini her geçen gün artırdığına dikkat çeken Papila, "Sanayi üretiminden dijitalleşmeye, elektrikli araçlardan yapay zekâ uygulamalarına kadar hayatın her alanında elektrik ihtiyacı hızla artıyor. Bu tablo, enerji altyapısını geleceğin en kritik yatırım alanlarından biri haline getiriyor. Biz de faaliyet gösterdiğimiz bölgede bu dönüşümü destekleyecek yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2023 yılından 31 Mart 2026'ya kadar 12,6 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Halka arzdan sağlayacağımız kaynakla yatırım programımızı daha da ileri taşıyarak şebekemizi güçlendirmeyi, yeni yerleşim alanlarının enerji ihtiyacını karşılayacak yatırımları hayata geçirmeyi ve operasyonel kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

“Kayıp-kaçak oranını %70 seviyelerinden %23’e düşürdük”

Şirketin faaliyet gösterdiği bölgede kayıp-kaçak oranının azaltılmasına yönelik yatırımların sürdüğünü belirten Papila, altyapı yatırımları, PLC tabanlı akıllı sayaç uygulamaları, saha denetimleri ve teknolojinin etkin kullanımı sayesinde önemli iyileşme sağlandığını ifade etti. Özelleştirme öncesinde yaklaşık %70 seviyesinde bulunan toplam kayıp oranının, 2025 yıl sonu itibarıyla %23 seviyelerine kadar düşürüldüğünü aktaran Papila, söz konusu oranın kaçak kullanımın yanı sıra enerji iletimi ve dağıtımı sırasında ortaya çıkan teknik kayıpları da içerdiğine dikkat çekti. Türkiye'de teknik kayıp oranının genel olarak %6-7 seviyelerinde olduğuna işaret eden Papila, "Kayıp oranlarının daha da iyileştirilmesine yönelik gelişim alanlarının bulunduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde teknoloji yatırımlarımızı, şebeke modernizasyon çalışmalarımızı ve veri odaklı uygulamalarımızı sürdürerek bu alandaki performansımızı daha ileri taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Şirketin EPDK tarafından belirlenen tarife mekanizması sayesinde öngörülebilir ve istikrarlı bir gelir yapısına sahip olduğunu belirten Papila, bu yapının uzun vadeli yatırım planlaması açısından önemli bir avantaj sağladığını ifade etti. Halka arzla elde edilecek fonun %60-70'inin VEDAŞ'ın yatırım harcamalarının finansmanında, %30-40'ının ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılmasının planlandığını söyledi. Papila, "Halka arzla birlikte sermaye piyasalarının ve yeni ortaklarımızın desteğini alarak büyüme stratejimizi daha güçlü şekilde hayata geçireceğiz. Böylece VEDAŞ, VEPSAŞ ve LİNA'nın büyümesini destekleyecek kaynak yapımızı güçlendirirken yatırım programımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Halka arzın şirketimizin kurumsal yapısını, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışını da daha ileri taşıyacağına inanıyoruz" diye konuştu.

“Yüzde 30’un üzerinde seyreden FAVÖK marjımız operasyonel verimliliğimizin güçlü göstergesi”

Şirketin operasyonel yatırımlarının finansal performansına da olumlu yansıdığını belirten Papila, "Güçlü sermaye yapımızın en önemli göstergelerinden biri olan özkaynaklarımız 2025 yılsonu itibarıyla 15,5 milyar TL'ye ulaştı ve toplam kaynaklarımız içindeki payı %48,8 olarak gerçekleşti. %30'un üzerinde seyreden FAVÖK marjımız da operasyonel verimliliğimizin güçlü göstergelerinden biri. Bununla birlikte toplam aktif büyüklüğümüz 31 Mart 2026 itibarıyla 30 milyar TL'nin üzerine çıkarken, ciromuz 2025 yılında %8,3 artışla 26,6 milyar TL'ye ulaştı. 2026'nın ilk çeyreğinde de büyüme ivmemizi koruyarak ciromuzu geçen yılın aynı dönemine göre %13,6 artırıp 5,7 milyar TL'ye taşıdık. Aynı dönemde 2,4 milyar TL brüt kâr elde ederken, brüt kâr marjımız %42,8 olarak gerçekleşti" dedi.