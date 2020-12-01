Türker Ertürk kimdir, nerelidir?

Türker Ertürk , 10 Nisan 1957 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. Türker Ertürk, ilköğrenimini İstanbul’da, orta öğrenimini ise Ankara ve Trabzon’da tamamladı. 1971'de Heybeliada’da bulunan Deniz Lisesi'ne başladı. Lise ve müteakiben o zaman yine Heybeliada’da bulunan Deniz Harp Okulu mezuniyetinin ardından, 1979 yılında subay olarak donanma saflarına katılan Türker Ertürk, 15 sene gemilerde çalışmıştır. Bu süre içinde üç harp gemisinin komutanlığını yaptı. 1996 – 1998 yılları arasında ise Alçıtepe Muhribinin komutanlığını yapmıştır.

Binbaşı rütbesinde Deniz Kuvvetleri Milli Plan Subaylığı, Yarbay rütbesinde Donanma Komutanlığı Eğitim ve Tatbikat Kısım Amirliği, Albay rütbesinde ise Deniz Kuvvetleri Komuta Kontrol Daire Başkanlığı görevlerini yapmıştır.

1985 – 1987 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yaptı. 1988 – 1990 yıllarında Deniz Harp Akademisi eğitimini alan Türker Ertürk, 1992'de Silahlı Kuvvetler Akademisi ve 1999'da Roma’da bulunan NATO Savunma Koleji eğitimlerini tamamlamıştır.

Ertürk; 2000 – 2003 yılları arasında Londra’da Silahlı Kuvvetler ve Deniz Askerî Ataşeliği görevini müteakip, 2003 – 2004 yılları arasında Eğitim Filotillası Komodorluğu, 2004 – 2005 yılları arasında da Deniz Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanlığı görevlerini deruhte etmiştir.

30 Ağustos 2006 tarihinde amiralliğe terfi eden Türker Ertürk, 2006 – 2008 yılları arasında Karadeniz Bölge Komutanlığı görevini yapmıştır. Bu görevi esnasında; ülke çapında bir sosyal sorumluluk projesi olan Gazi Alemdar Müze Gemisinin yapılmasına öncülük etmiş ve lokomotif gücü olmuştur.

2008 – 2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevini yaptı. Trabzon İl Başkanlığı için yarışmıştır. 12 Kasım 2014’de "kurucu ilkelerinden uzaklaştığı, Mustafa Kemal’e olan bağlılığını yitirdiği" gerekçesiyle CHP'den istifa etmiştir.

14 Kasım 2014’de Anadolu Partisi’nin ikinci kurucu ismi olmuş fakat siyaseten anlaşmazlığa düştüğünden, 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinden önce 18 Mart 2015’de partiden istifa etmiştir. Özden Ertürk ile evli olan Türker Ertürk'ün Deniz Sinem Ertürk İlhan ve Berrak Ertürk adlarında iki kız çocuğu vardır.