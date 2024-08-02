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Siyaset Türkçülük maskesiyle İsrail propagandası! Ümit Özdağ şehit Haniye'yi hedef aldı
Siyaset

Türkçülük maskesiyle İsrail propagandası! Ümit Özdağ şehit Haniye'yi hedef aldı

Yeniakit Publisher
2024-08-02 16:52:00 - 2024-08-02 16:57:01
Türkçülük maskesiyle İsrail propagandası! Ümit Özdağ şehit Haniye'yi hedef aldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İsmail Haniye'nin alçakça bir suikastla Tahran'da şehit edilmesinin ardından Türkiye'de alınan bir günlük milli yas kararını ırkçı ifadelerle hedef aldı.

Irkçı Ümit Özdağ yönetimindeki Zafer Partisi dün sosyal medya hesabından tepki çeken bir açıklamada bulunmuştu.

Mücahid Hamas'ı hedefe koyan Zafer Partisi, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"AKP tarafından Hamas liderinin bir suikast sonucu öldürülmesi üzerine milli yas ilan edilmesini Zafer Partisi olarak kabul etmiyoruz. Bu yas Türk Milleti’nin yası değil, bir grup fanatik İhvancı AKP’li üst düzey yöneticinin yasıdır.

Müslüman Kardeşler örgütü, hesapsız saldırısıyla fanatik Netanyahu hükümetine Gazze‘yi yok etme fırsatını vermiştir.

Müslüman Kardeşler, Filistin Kurtuluş Örgütü’nden farklı olarak İsrail’in yaşam hakkını kabul etmeyerek fanatik dinci İsrail kabinesine Filistin halkını bir soykırım ile yok etme imkanı sağlamışlardır.
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Arap ülkelerinin bir çoğunun ve Filistin halkının önemli bir bölümünün Hamas lideri için yas tutmadığı düşünülürse; Türk Milleti’nden Kıbrıs Rum Kesimi’nin, Ermenistan’ın ve HDP-DEM’in yanında olan Müslüman Kardeşler lideri için yas tutmasını beklemek büyük bir haksızlıktır."

Gelen tepkilere aldırış etmeyen Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından ırkçı ifadelerle milli yas kararını eleştirdi.

Gazze'de çocuk-kadın demeden katliam yapan İsrail'in avukatlığına soyunan, yıllardır süregelen işgale karşı Hamas'ın verdiği mücadeleyi gayrimeşru görüp Haniye'yi hedef tahtasına koyan Özdağ mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi'de bayraklar ancak 10 Kasım'da ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti için can veren kahramanlar için yarıya indirilir!"

 

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