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Teknoloji Turkcell’liler BiP’le doya doya görüşecek
Teknoloji

Turkcell’liler BiP’le doya doya görüşecek

Tüm Turkcell’liler, 4 Ocak tarihine kadar sevdiklerini internet kotalarından düşmeden BiP ile sesli ve görüntülü arayabilecekler.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 13:47:00 -
Turkcell’liler BiP’le doya doya görüşecek

BiP’te 10 kişiye kadar kurulan gruplar üzerinden bir araya gelen kullanıcılar ister görüntülü isterlerse de sesli görüşerek hasret giderebilecekler.

Kotalarından düşmeyecek

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, Turkcell olarak her zaman önceliklerinin müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetler sunmak olduğunu söyledi. Tansuğ, pandemi döneminde Turkcell’lilerin uzak kaldıkları akraba ve arkadaşlarıyla diledikleri kadar görüşebilmelerine yardımcı olmak için bu yılbaşında da BiP üzerinden yapacakları görüşmeleri kotalarından düşmeden gerçekleştirmelerine imkân tanıdıklarını belirtti. Tansuğ, “Müşterilerimizin, yan yana olamadıkları sevdikleri ile bir nebze de olsa daha yakın hissedebilmelerini sağlamak istiyoruz. Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP ile vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve birbirleri ile iletişimlerinin devam etmelerini sağlamak için çalışmalarımız sürecek” diye konuştu. BiP’te sesli ve görüntülü görüşme yapmak isteyenlerin Apple Store, Google Play Store ve Huawei AppGallery’den en güncel versiyonu akıllı telefonlarına indirmeleri yeterli.

52 milyon kullanıcı

2020’de kullanıcılar BiP üzerinden yaklaşık 30 milyar mesaj gönderdi. BiP üzerinden yapılan görüşmelerin toplamı ise 50 milyar dakikaya ulaştı. Yıl boyunca 3 milyar dakikayı bulan görüntülü görüşmenin yapıldığı BiP’in aylık 10 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunuyor. BiP’in indirilme sayısı ise şu ana kadar 52 milyonu aştı

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