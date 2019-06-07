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Turkcell’liler bayramda yaklaşık 22 bin terabayt data, 1,5 milyar dakika konuşma gerçekleştirdi

Turkcell, Ramazan Bayramı trafik verilerini açıkladı.

07 Haziran 2019 Cuma 15:02
Turkcell’liler bayramda yaklaşık 22 bin terabayt data, 1,5 milyar dakika konuşma gerçekleştirdi

Turkcell, Ramazan Bayramı trafik verilerini açıkladı. Rakamlara göre; Turkcell’liler arife ve bayramı kapsayan dört günde 1 milyar 481 milyon 361 bin 549 dakika konuşurken, 22 bin TB data kullandı.



Turkcell, Ramazan Bayramı trafik rakamlarını açıkladı. Turkcell’in iletişim ve yaşam platformu BiP’ile yapılan çoklu görüntülü görüşmelerin sayısı, geçen yılın Ramazan Bayramı’na göre 2 kat artarak, 301 bin 860 dakikaya ulaştı. BiP’le toplam aramalar ise yaklaşık 2.5 kat artarak, 5 milyon 390 bin 938’e ulaştı. Platform üzerinden 552 bin 180 dakika görüntülü, 2 milyon 56 bin 860 dakika sesli arama yapıldı.



İlk günde 466 milyon dakika konuşuldu


Turkcell, Arife gününü de kapsayan 4 günlük bayram süresinde toplam 1 milyar 481 milyon 361 bin 549 dakika konuşma gerçekleştirildiğini açıkladı. En fazla görüşmenin yapıldığı bayramın birinci gününde Turkcell’liler 465 milyon 717 bin 986 dakika konuştu. Konuşma trafiğinin en fazla yaşandığı il İstanbul olurken onu Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Mersin, Bursa, Adana, Gaziantep ve Muğla takip etti. Mobil internetten de faydalanan Turkcell’liler, yaklaşık 22 bin TB data kullandı. En fazla data kullanımının yapıldığı ilk 10 il ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Muğla, Bursa, Mersin, Kocaeli, Hatay ve Gaziantep oldu.



Yurtdışı konuşmaları 3 milyon 408 bin 627 dakikaya ulaştı


Turkcell’liler, bayram boyunca yurtdışıyla yaklaşık 3 milyon 408 bin 627 dakika konuştu. Türkiye’deki Turkcell’liler en çok Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya, Afganistan, Suudi Arabistan ve Yunanistan’ı aradı. Yurtdışından Türkiye’ye en çok arama ise Yunanistan, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya ve Fransa’daki Turkcell’lilerden geldi.



33 milyon fotoğraf ve 2 milyon video hatıralar arasına girdi


Ayrıca, Turkcell’in yerli bulut depolama sistemi Lifebox’a da bayram süresince yaklaşık 33 milyon fotoğraf ve 2 milyon video güvenli hatıralar alanında depolandığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 15:02
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