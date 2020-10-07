Turkcell'in evde dijital imzasıyla yılda 11 milyon sayfa evrak dijitalleşecek

İSTANBUL (AA) - Turkcell, pandemi döneminde artan ev interneti ihtiyacına teması azaltan yeni bir dijital çözüm geliştirdi, Türkiye’de bir ilk olacak çözüm sayesinde Turkcell müşterileri fiber, DSL, Superbox ve TV+ ürünlerinin aboneliklerini dijital imza ile yapabilecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, müşterilerin hayatını kolaylaştıracak çözümle, kurulum ekiplerinin de ev içerisinde geçirdiği süre yüzde 30 azalarak kurulum süreci de hızlıca tamamlanacak. Aynı zamanda çevre dostu olan çözümle yılda 11 milyon sayfa evrak dijitalleşecek.

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, Türkiye’de bir ilk olarak evde dijital imza dönemini başlattı. Yeni çözüm sayesinde fiber, DSL, Superbox ve TV+ ürünlerini kullanmak isteyen Turkcell müşterileri abonelik işlemlerinde dijital imza kullanabilecek. Müşterilerin abonelik işlemlerini hızlı bir şekilde yapmayı hedefleyen çözüm sayesinde kurulum ekipleri de işlerini yüzde 30 daha hızlı bir şekilde yapabilecek. Yılda 11 milyon sayfalık evrakın dijitalleşeceği çözümle çevrenin korunmasına da katkı sağlanmış olacak. Tüm Türkiye’yi kapsayan uygulama ile yılda 1 milyon 500 bin hanede dijital imza atılması bekleniyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Turkcell olarak mağazalarımızda dijital imza ile abonelik sözleşmesinden tarife değişikliğine, yeni SIM kart alımından fatura ödemesine değin tüm işlemleri tablet üzerinden dijital imza ile saniyeler içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamamızı artık evlere de taşıdık. Pandemi döneminde müşterilerimizin evinde en az süreyi geçirerek onları internete kavuşturmak en önemli çıkış noktamız oldu. Artık müşterilerimizin evine kurulum yapmamızı gerektiren fiber, DSL, Superbox ve TV+ için de dijital imza ile abonelik mümkün olacak. İşlem sürelerini yüzde 30 azaltacağını öngördüğümüz projemiz sayesinde müşterilerimizin abonelik sürecini hızlandıracağız. Yılda 11 milyon sayfa evrağın dijital ortama taşınacağı güvenli dijital imza uygulamamızı aynı zamanda tüm sektörlerin de kullanımına sunuyoruz.”





- Turkcell’in güvenli dijital imza çözümü şirketlerin de hizmetinde





Turkcell güvenli dijital imza çözümüyle sektörlerin dönüşümü ivme kazanıyor. İlk olarak Turkcell ekosisteminde uygulanan dijital imza çözümü, şirketlere de sunularak uçtan uca dijitalleşmeye katkı sağlanıyor. Turkcell’in dijital imza çözümü özellikle pandemi döneminde önemi anlaşılan sözleşme süreçlerinin dijitalleşmesine imkan tanıyor.

Dijital imza ile şirketler, ıslak imzalı kağıt sözleşme süreçlerini dijitalleştirerek zaman ve maliyetten tasarruf sağlıyor. Evrakların arşivlenmesi ve erişilmesi süreçlerini kolaylaştırarak operasyonel verimlilik sağlayan dijital imza, elektronik imza ve elle atılan imzayı kombine ediyor. Dijital imza, evraklı işlemlerin güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde dijital olarak tamamlanması için gelişmiş güvenlik protokolleri ile korunuyor.

