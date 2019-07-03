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Turkcell'den Gaziantep'e özel uçtan uca dijital iş çözümleri

Turkcell Büyük Müşteriler Satış Direktörü Serdar Tarhan:- "Güçlü fiber altyapımız ile bugüne kadar Gaziantep’te birçok akıllı şehir projesini hayata geçirdik. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, başta Alzheimer Takip olmak üzere Hayvanat Bahçesi Isı Takibi, Akıllı Durak, Hafriyat Araç Takibi, Akıllı Sulama ve Su Kuyuları Takibi gibi pek çok projeye imza attık"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:41
Turkcell'den Gaziantep'e özel uçtan uca dijital iş çözümleri

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in kurumsal şirketlere özel düzenlediği ve dijital iş çözümlerinin konuşulduğu C-Lounge Dijital Dönüşüm Toplantısı'nın dördüncüsü, Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye'nin dört bir yanındaki şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik ettiği C-Lounge Dijital Dönüşüm Toplantısı'nın dördüncüsünü, Gaziantep’te düzenledi.

Toplantıya Gaziantep genelinde faaliyet gösteren 30’dan fazla şirketten üst düzey yöneticiler katılarak kurumlara özel sunulan yenilikçi dijital çözümler ve son teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi oldu. Toplantıda, Turkcell Büyük Müşteriler Satış Direktörü Serdar Tarhan ve Turkcell Kurumsal Ürün ve Servisler Direktörü Ömer Gazimihal, şirketlerin işleriyle ilgili ihtiyaçlarının belirlenmesi, uçtan uca sektörel dijital çözümlerin kullanılması, satışları artırıcı, maliyetleri azaltıcı, işlerin her yerden güvenli bir şekilde yönetimi gibi konularda deneyimlerini paylaştı.

- Gaziantep’te üretim ve sanayi sektörünün tercihi Turkcell

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serdar Tarhan, Türkiye’deki ilk akıllı şehir uygulamalarını Gaziantep’te başlattıklarının altını çizerek, güçlü fiber altyapılarıyla bugüne kadar Gaziantep’te birçok akıllı şehir projesini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, başta Alzheimer Takip olmak üzere Hayvanat Bahçesi Isı Takibi, Akıllı Durak, Hafriyat Araç Takibi, Akıllı Sulama ve Su Kuyuları Takibi gibi pek çok projeye imza attıklarını bildiren Tarhan, "Bunların yanı sıra müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun büyük veri yönetimi yaparak şirketlerin dijital dönüşümlerine eşlik ediyoruz. Bundan sonra da başta büyükşehir belediyesi olmak üzere Gaziantep’te faaliyet gösteren firmalarla da yeni projelere imza atmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ömer Gazimihal de ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip Gaziantep’in değerli firmalarıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gaziantep’te birçok firmaya uçtan uca sektörel çözümler sunuyoruz. Bu şirketler arasında çoğunlukla üretim ve sanayi sektörüne hizmet veriyoruz. Başta bulut servisleri olmak üzere veri merkezi ve güvenlik çözümlerimizle müşterilerimizin yanında oluyoruz. Bu sayede Gaziantep’teki şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında ihtiyaç duydukları her an yanlarında olarak anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıya katılarak değerli görüşlerini bizimle paylaşan tüm şirketlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gaziantep için var gücümüzle çalışmaya ve şehre özel projeler üretmeye devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:41
  1. Gaziantep
  2. Turkcell

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