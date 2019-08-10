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Turkcell'den bayram hediyesi

Turkcell, Kurban Bayramı’nı yurt dışında karşılamaya hazırlanan müşterileri için çok özel bir sürpriz hazırladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:19
Turkcell'den bayram hediyesi

Tarifesi ne olursa olsun Turkcell, 18 Ağustos akşamına kadar yurt dışında olacak bireysel ve kurumsal faturalı tüm müşterilerine 1GB internetin yanı sıra 60 dakika (arama/aranma) veya 60 SMS hediye ediyor. Turkcell’liler bu hediyeyle ABD’den Almanya’ya, Avustralya’dan İtalya’ya, Güney Afrika’dan İspanya’ya kadar 88 farklı ülkede bayram coşkusunu yakınlarıyla doyasıya yaşayacak

Dünyanın dört bir yanında aynı coşku

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş şunları söyledi: “Turkcell olarak sadece yurtiçinde değil yurtdışında da müşterilerimizin yanındayız. Ülkemiz ve insanlarımızın için son derece manevi anlamlar taşıyan Kurban Bayramı’nda müşterilerimize yakınlarıyla rahatça bayramlaşabilmeleri için bugüne kadar benzeri olmayan bir hediye sunuyoruz. Bu hediyemiz sayesinde Turkcell’liler gerek internet üzerinden gerekse konuşarak bayramın coşkusunu dünyanın dört bir yanına taşıyacak. Bu vesileyle tüm Türkiye’nin bayramını kutlarız.”

88 ülkede birden

Yurt dışındaki ilk kullanımda devreye girecek ve 1 saat geçerli olacak hediye aşağıdaki 88 ülkede kullanılabilecek: ABD, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Brezilya, Bruney, Bulgaristan, Cebelitarık, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Ekvator, Ermenistan, Estonya, Faroe Adaları, Fiji, Filistin, Finlandiya, Fransa, Guatemala, Güney Afrika, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kıbrıs, Kırgızistan, Kosova, Kosta Rika, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makao, Makedonya, Malezya, Malta, Mısır, Moldova, Monako, Montserrat, Nepal, Nijer, Norveç, Panama, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Romanya, Rusya, San Marino, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tayland, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Uruguay, Yeni Zelanda, Yunanistan.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:19
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