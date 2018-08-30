Turkcell’den 5G ile ‘Sürücüsüz araç’ atağı

Proje, otonom teknolojileri ve sürücüsüz araçlar konusunda Türkiye’nin söz sahibi olmasını sağlayacak. Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Türkiye’nin kendi teknolojisini geliştiren ve üreten bir ülkeye dönüşmesi hedef ve kararlılığına yönelik çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Sezgin, şunları kaydetti: “1.2 Gbps hızı ile tüm dünyaya örnek gösterilen Turkcell şebekesinde 5G için altyapımızı hızla hazır hale getiriyoruz. Bu kapsamda Turkcell olarak 5G ile geleceğin ulaşım teknolojilerine yön verecek projemizin uluslararası alanda destek bulması bizim için son derece önemli. Proje kapsamında sürücüsüz araç teknolojileri ve otonom iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi üzerinde çalışacağız.”