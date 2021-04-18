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Teknoloji Turkcell’de Ramazan indirimleri başladı
Teknoloji

Turkcell’de Ramazan indirimleri başladı

Turkcell mağazalarında küçük ev aletlerinden cep telefonlarına, akıllı saatlerden, televizyonlara kadar yüzlerce üründe Ramazan indirimi başladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 12:58:00 -
Turkcell’de Ramazan indirimleri başladı

İndirim kampanyası kapsamında Turkcell Pasaj’da satışta olan cep telefonlarından bilgisayarlara, oyuncu ekipmanlarından akıllı TV’lere kadar 9 farklı kategoride 200’den fazla ürün hızlı teslimat, ücretsiz kargo ve avantajlı fiyatlarla 30 Nisan’a kadar satın alınabilecek. Turkcell Pasaj ve Turkcell mağazalarında büyük ilgi gören ‘Fırsat Garajı’ kategorisinde de cep telefonu, tablet, akıllı saat ve aksesuarlardan oluşan tam 22 ürün, yüzde 35’e varan indirimlerle, avantajlı taksit seçenekleriyle ay sonuna kadar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Ayrıca ‘Fırsat Garajı’ ürünlerinden 5 akıllı telefon modelinde Financell’in 5. yılına özel olarak haftalık 5 GB internet paketi hediye edilecek. Ramazan ayı boyunca Turkcell mağazalarını ziyaret edenler ise çay makinesi, tost makinesi, blender gibi küçük ev aletlerindeki özel indirimlerden faydalanabilecek.

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