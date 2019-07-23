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Turkcell, yerli 5G uyumlu antenleri kullanan ilk operatör oldu

ASELSAN'ın ürettiği antenler ilk olarak İstanbul Pendik'te hizmet veren sahaya yerleştirildi. Turkcell yerli 5G uyumlu antenleri 4,5G mobil şebekesinde kullanmaya başlayan ilk operatör oldu. Antenlerin yaklaşık bin adedi yıl sonuna kadar Turkcell altyapısına entegre edilecek.

23 Temmuz 2019 Salı 09:32
Turkcell, yerli 5G uyumlu antenleri kullanan ilk operatör oldu

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, yerli ve milli teknolojilerin üretimini desteklemeye devam ediyor.

4,5G şebeke kurulum çalışmaları kapsamında Turkcell'in girişimleri ile gündeme gelen ve üretilen yerli mobil iletişim antenleri canlı şebekede abonelere hizmet vermeye başladı.

ASELSAN'ın ürettiği antenler ilk olarak İstanbul Pendik'te hizmet veren sahaya yerleştirildi. Turkcell yerli 5G uyumlu antenleri 4,5G mobil şebekesinde kullanmaya başlayan ilk operatör oldu. Antenlerin yaklaşık bin adedi yıl sonuna kadar Turkcell altyapısına entegre edilecek.

Turkcell, antenlerin geliştirilme sürecinde de aktif biçimde yer alırken, 4,5G şebekesinde kullanılacak antenler için ASELSAN ile Turkcell arasında 2017 yılı Ocak ayında imzalanan iş birliği sözleşmesinin ardından, 2018 yılı Eylül ayında da toplam 2 bin 30 adet anten siparişi için tedarik anlaşması yapılmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Türkiye'nin teknoloji tüketen değil, üreten bir ülke olması yolunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Sezgin, "Sunduğumuz sürdürülebilir ve güvenilir iletişim hizmetlerimizde kullandığımız teknolojilerin de yurt içi olanaklarla üretilmesi için çalışıyoruz. Turkcell'in girişimleriyle geliştirilmeye başlayan; değişen teknik ve teknolojik ihtiyaçlarımız doğrultusunda ASELSAN'ın ürettiği antenleri canlı şebekemizde kullanmaya başladık. Yeni antenlerimizin kurulumuyla beraber, artık iletişim altyapımızın birçok önemli bölümünde yerli ve milli teknolojileri kullanır hale geldik." değerlendirmesinde bulundu.

"5G'de de ülkemiz için ürünler vermeyi planlıyoruz"

ASELSAN Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Bayram Gençcan ise ASELSAN'ın, 1975'ten beri yerli ve milli haberleşme sistemleri için çalıştığını aktardı.

Gençcan, şunları ifade etti:

"Bugün, Ekim 2018'de Turkcell ile birlikte başladığımız 'Yerli 4,5G Baz İstasyonu Anteni Üretim' projemizin ürünlerinin canlı şebekelerde kullanımına başlanıyor. Mutluyuz, gururluyuz. Teknolojik ve maliyet açısından yabancı ürünlerle rekabet edilebilir bir düzeye gelmiş bulunmaktayız. Canlı şebekelerde kullanımıyla beraber sahalardan gelecek bilgilerin geliştirmelerimize daha fazla ışık tutacağını düşünüyoruz. 4,5G'de kazandığımız bilgi ve tecrübe ve Turkcell'in destekleri ile 5G'de de ülkemiz için ürünler vermeyi planlıyoruz."

Verilen bilgiye göre, ilk aşamada ASELSAN üretimi yaklaşık bin antenin yıl sonuna kadar Turkcell'e ait 250 baz istasyonunda kullanılmaya başlanması hedefleniyor. 

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 09:32
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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